استشاري حالات حرجة: ضعف المناعة وغياب التهوية أبرز عوامل الإصابة بالفطر الأسود

قال حاتم سليمان استشاري طب الحالات الحرجة بلندن، إن هناك عدة عوامل للإصابة بمرض الفطر الأسود، منها الضعف الشديد للمناعة وغياب التهوية وزيادة الرطوبة في الأماكن التي يعيش فيها الشخص المصاب، مشيرًا إلى أن الفطر الأسود من الفطريات الانتهازية التي لا تنمو إلا في ضعف جهاز المناعة.

وأضاف سليمان في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض عبر شاشة «الحياة»: «الولايات التي شهدت نسب كبيرة من الإصابات في دولة الهند، ولايات بها نسبة رطوبة عالية جدا، كما أسرف فيها المواطنون في استخدام المضادات الحيوية دون استشارة الأطباء».

وأشار، إلى أن الكمامة إذا لم يكن الاتساخ واضحا عليها، يمكن استعمالها لمدة يوم، لكن يجب تغييرها فورا، إذا ما شوهد لون أسود عليها من الداخل أو الخارج، كما يجب تغيير الكمامات البيضاء والابتعاد عن استعمالها لأكثر من 24 ساعة.

وتابع استشاري طب الحالات الحرجة بلندن، أن المنشطات في حد ذاتها لا تساهم بشكل كبير في الإصابة بمرض الفطر الأسود، مشددًا على ضرورة الحصول على المضادات الحيوية والكورتيزون بشكل عقلاني، وبخاصة أنهما جزء من علاج إصابات كورونا.

وأردف حاتم سليمان استشاري طب الحالات الحرجة بلندن، أنه يفضل استخدام الكمامة الطبية، حيث تتغير بعد ارتدائها مرة واحدة فقط، ولا مانع من استعمال الكمامة القماش لأنها تُغسل بشكل مستمر، بالإضافة إلى الحرص على تقوية الجهاز المناعي.