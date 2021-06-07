بعد فقده 21 كيلو من وزنه.. أبرز أعمال الطفل الفنان محمد الفخراني

حظى الفنان محمد الفخراني، بردود فعل واسعة، بعد ظهوره الصادم خلال اليومين الماضيين، عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ فقد نحو 21 كيلو جرام من وزنه، ما تسبب للمتابعين في صدمة كبيرة، ليستعيد بعدها الجمهور أعمال الطفل محمد الفخراني.

وأعمال الطفل الفنان محمد الفخراني، تُعد محدودة، إذ بدأت مسيرته الفنية منذ عام 2012 تقريبًا، وكانت آخر أعماله عام 2019 قبل أنّ يغيب عن الساحة الفنية طوال العامين الماضيين.

وترصد «الوطن» في التقرير التالي، أبرز أعمال الطفل محمد الفخراني، وهي كالتالي:

- بابا

أولى أعمال الطفل محمد الفخراني، كانت من خلال فيلم «بابا» للفنان أحمد السقا، الذي عُرض لأول مرة عام 2012، ليُحقق بعدها انطلاقة في عالم الفن.

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، حيث الطبيب حازم (أحمد السقا) طبيب أمراض النساء الذي تتعلق بحبه مهندسة الديكور فريدة (درة) وعقب زواجهما يفاجأ حازم بعدم قدرته على الإنجاب، فيضطر للجوء إلى عملية الحقن المجهري.

- الرجل العناب

وتوالت أعمال الطفل محمد الفخراني، إذ شارك بعدها في مسلسل «الرجل العناب» للثلاثي هشام ماجد وشيكو وأحمد فهمي، وذلك عام 2013.

وتدور أحداث المسلسل حول أحد «مهاويس» الأبحاث العلمية، الذي يكتشف عن طريق الصدفة تركيبة يتحول كل من يتناولها إلى إنسان خارق، وبها يحاول مساعدة الأشخاص، إلا أن الحكومة لا ترى ذلك، ثم سرعان ما تعدل عن قرارها وتطلب منه المساعدة في تخطي عواقب تلك الكارثة.

- صاحب السعادة

ومن ضمن أعمال الطفل محمد الفخراني، مسلسل «صاحب السعادة» للفنان عادل إمام، إذ كانت هذه المرة هي الأولى له في الوقوف أمام «الزعيم»، وخطف الأنظار بعد هذا الظهور اللافت.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول حياة بهجت (عادل إمام) بعد تقاعده من عمله، مع زوجته وأبناءه وأحفاده، وما يلاقيه من مشاكل بسبب غيرة زوجته الشديدة عليه، ومشاكل مع أبناءه وأزواجهم، وأحفاده بسبب اختلاف الأجيال بينهم.

- ابن أصول

ويُعد آخر أعمال الطفل محمد الفخراني، قبل الاختفاء، كان مسلسل «ابن أصول» للفنان حمادة هلال، عام 2019، وشارك في نفس العام أيضًا في مسلسل «بحر» للفنان ماجد المصري.