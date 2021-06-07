طبيب بنيويورك يوضح تأثير كورونا على التخدير والعمليات الجراحية

قال الدكتور وليد شوقي عطية، الباحث المصري بكلية الطب بجامعة نيويورك، إنه لا علاقة بين تطعيم كورونا والتخدير، مطالبا بأن ينتظر المريض الذي أجرى عملية جراحية غير طارئة لمدة أسبوعين حتى يتعافى تماما، نافيا ما وصفه بـ«الشائعات» التي تقول إن التخدير يؤثر سلبا على من تلقى لقاح كورونا وقد تصل الخطورة إلى الموت.

شائعات خاطئة

وأوضح شوقي في تغريدة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلا: « انتشرت شائعات خاطئة عن تطعيم كورونا والإصابة به والتخدير، لا علاقة بين تطعيم كورونا ولا الإصابة بالتخدير، وينصح فى حالات العمليات الجراحية غير الطارئة الانتظار حتى التعافى من الإصابة أو بعد الجرعة الثانية من التطعيم بأسبوعين، حتى يستعيد الجسم قوته ويتمكن من تكوين مناعة بعد التطعيم، ولكن لن تحدث مشكلة في حالات العمليات الطارئة بسبب التطعيم إطلاقًا» بحسب تعبيره.

وأرفق شوقي مع تغريدته الصورة التالية:

لقاح كورونا والتخدير

وأشار الدكتور وليد شوقي، في فيديو بثه على صفحته بموقع يوتيوب، إلى أن الحصول على لقاحات كورونا وهي «فايزر وموديرنا وأسترازينيكا» لا يؤثر على مرضى العديد من أنواع الحساسية التي تصل لنحو 20 نوعا، مثل حساسية المضادات الحيوية وحساسية الصدر وحساسية الأطعمة كالسمك والفراولة والموز وتناول البيض، وحساسية البنسلين، ومن لديهم حساسية ضد الغبار.

وفي وقت سابق نصح شوقي في تصريح لـ«الوطن»، بالحصول على تطعيم أسترازينيكا، وعدم الاعتماد على اللقاح الصيني، «لأننا لا نعرف معلومات كافية عنه»، بحسب قوله، موضحا أنّ من أصيب بالحساسية بعد تناول الجرعة الأولى، فيجب حساب توقيتها، وهل حدثت خلال أول ساعتين أم بعدها، وهل دخلت في مرحلة خطرة كضيق تنفس والدخول في غيبوبة أم لا.

حساسية الصدر والمضادات الحيوية

وواصل الباحث بكلية الطب بجامعة نيويورك: «في هذه الحالة يجب استشارة دكتور حساسية، وفي الغالب في هذه الحالة لا يحصل على التطعيم، وهناك كثيرون يظنون أنّ الورم مكان الحقن حساسية وهذا غير صحيح» موضحا أنّ من لديه حساسية ضد أدوية كثيرة فيجب أن يتابع مع طبيب حساسية.

وواصل: «أسترازينكا وفايزر ومودرنا هي التطعيمات الـ3 الموجودة في إنجلترا، ولا تؤثر على من لديهم حساسية ولكن من لديه حساسية من الملينات يجب الرجوع للطبيب».

وأشار شوقي، إلى أنّ الأشخاص الذين لديهم حساسية متكررة ويسيرون بمضخات الأدرينالين، عليهم المتابعة مع طبيب قبل الحصول على اللقاح، ومن لديه حساسية على الصدر يحصل على اللقاح، حيث لا علاقة لحساسية الصدر بالتطعيم.