سخرية من ترامب بعد تكهنات بارتدائه «بنطلون مقلوب» أثناء خطابه «فيديو»

تحول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لمادة خصبة من النكات على «تويتر» بعد أن ادعى بعض المشاهدين بارتدائه سرواله مقلوبا خلال خطابه في مؤتمر ولاية نورث كارولينا للحزب الجمهوري.

وألقى ترامب يوم السبت الماضي، أول خطاب عام رسمي له منذ مؤتمر العمل السياسي المحافظ في فبراير في مركز جرينفيل للمؤتمرات في ولاية كارولينا الشمالية.

This is pretty much my argument forever against any Trump supporter. He either has his pants on backwards or he's wearing elastic old man shits himself pants. #TrumpPants pic.twitter.com/nImJkxFpiJ

وأمضى جزءا كبيرا من خطابه المطول في انتقاد طريقة تعامل الرئيس جو بايدن مع أزمة الحدود والاقتصاد والسياسة الخارجية، وكرر ادعائه أن تزوير الناخبين على نطاق واسع تسبب في هزيمته في انتخابات 2020.

وتوجه المشاهدون إلى «تويتر» صباح يوم الأحد، للسخرية من ترامب بع أن وثق مقطع فيديو ارتداء سروالا مقلوبا خلال الخطاب.

وانتشر هاشتاغ عبر «تويتر» باسم «TrumpPants#» حيث شارك الآلاف من المستخدمين الميمات والنكات التي تسخر من سرواله.

ولكن موقع تحري الحقائق «سنوبس» قطع الشك باليقين، وأكد أن ترامب لم يرتد سرواله بصورة عكسية، بعد أن لاحظ وجود سحاب سرواله في الأمام بالصور الموجودة على وكالة الصور «جيتي» بحسب مجلة «نيوزويك» الأمريكية.

Others are noting this, but it can't be shared enough: Donald Trump gave his big speech today with his pants on backwards. Look close and tell me I'm wrong.pic.twitter.com/sRsoJVfyf8