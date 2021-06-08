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سخرية من ترامب بعد تكهنات بارتدائه «بنطلون مقلوب» أثناء خطابه «فيديو»

كتب:

محمد علي حسن
03:50 ص | الثلاثاء 08 يونيو 2021
دونالد ترامب

دونالد ترامب

تحول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لمادة خصبة من النكات على «تويتر» بعد أن ادعى بعض المشاهدين بارتدائه سرواله مقلوبا خلال خطابه في مؤتمر ولاية نورث كارولينا للحزب الجمهوري.

وألقى ترامب يوم السبت الماضي، أول خطاب عام رسمي له منذ مؤتمر العمل السياسي المحافظ في فبراير في مركز جرينفيل للمؤتمرات في ولاية كارولينا الشمالية.

وأمضى جزءا كبيرا من خطابه المطول في انتقاد طريقة تعامل الرئيس جو بايدن مع أزمة الحدود والاقتصاد والسياسة الخارجية، وكرر ادعائه أن تزوير الناخبين على نطاق واسع تسبب في هزيمته في انتخابات 2020.

وتوجه المشاهدون إلى «تويتر» صباح يوم الأحد، للسخرية من ترامب بع أن وثق مقطع فيديو ارتداء سروالا مقلوبا خلال الخطاب.

وانتشر هاشتاغ عبر «تويتر» باسم «TrumpPants#» حيث شارك الآلاف من المستخدمين الميمات والنكات التي تسخر من سرواله.

ولكن موقع تحري الحقائق «سنوبس» قطع الشك باليقين، وأكد أن ترامب لم يرتد سرواله بصورة عكسية، بعد أن لاحظ وجود سحاب سرواله في الأمام بالصور الموجودة على وكالة الصور «جيتي» بحسب مجلة «نيوزويك» الأمريكية.

ومنعت منصات التواصل الاجتماعي ترامب من استخدام «فيسبوك» أو «إنستجرام» لمدة عامين، حتى بعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة عام 2022.

وعلقت «فيسبوك» حسابات ترامب بعد أحداث 6 يناير الماضي واقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي من قبل أنصاره، أثناء عقده اجتماعات لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الديمقراطي جو بايدن.

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