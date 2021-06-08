رئيس «معلومات الوزراء» الأسبق يعترض على قائمة المنقولات: لا تدخل ضمن قانون الأسرة

قال الدكتور أشرف تمام، الرئيس الأسبق لمركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنه لم يتزوج بقائمة المنقولات الزوجية، مبينا أن والد زوجته أنهى إجراءات الزواج خلال ربع ساعة فقط وزوجته أستاذة في كلية الطب، لافتا إلى أنه تم تقسيم الأشياء بينهما، متابعا: «مراتي بتشيلني كتير وجاية من بيت شبعان، بس بصراحة موضوع القائمة بقى في مغالاة».

وأضاف «تمام» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «on» وتقدمه الإعلامي لميس الحديدي، اليوم الإثنين، أنه يعترض على القائمة لأنها أمام القانون «إيصال أمانة» ولا تدخل ضمن قانون الأسرة، مستطردا: «الزوجة بتاخد مهر اللي هو الشبكة، والشبكة دي بند معاونة مثلا، مفيش حاجة اسمها شبكة في الشرع في حاجة اسمها مهر تدي فلوس تشتري بي شبكة تحوشه في البنك، تشتري اللي هي عاوزاه، دخلوا أي شيخ على الهواء، والمهر قد يكون مال أو منفعة زي ما سيدنا موسى اشتغل عند راجل 10 سنين مهر لبنته، والشبكة هي المهر».

وأوضح الرئيس الأسبق لمركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الشبكة لا يوجد بند تدخل تحته، لذا فهي جزء من المهر، وأكد أنه يتم التعامل مع الشبكة على أنها جزء من المهر وهذا يتنافى مع القانون المصري، لأنه شرعا وقانونا السيدة ترد المهر عند الخلع وهذا لا يحدث.

وألمح الرئيس الأسبق لمركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الشخص يمضي على إيصال أمانة لأشياء يستخدمها، وهذا خطأ، لأن الشخص يوقع على إيصال أمانة مع شخص ثالث وليس نفس الشخص الذي يستخدم معه المنقولات، لافتا إلى أنه يرفض التوقيع على إيصال أمانة في شيء يدخل في حوزته وحوزة زوجته.

وطالب الرئيس الأسبق لمركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بأن يؤمن الراجل نفسه عندما يطلق زوجته من أجل استرداد الأشياء.