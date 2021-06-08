أبرزهم مرضى الإيدز.. «الصحة»: هؤلاء أكثر عرضة لـ«كورونا والفطر الأسود»

تحدث الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، عن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد ومضاعفاتها وكذلك الإصابة بالفطر الأسود، فذكر أن الفطر الأسود موجود في البيئة، وقديمًا اكتشف عام 1876 وأول بحث عنه كان عام 1885على يد طبيب ألماني.

وأضاف «عبد الفتاح»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الفطر الأسود موجود بين المواطنين ويتعايشون معه، كما أن هذا الفطر لا يُسبب أي عدوى لأي شخص لديه مناعة وشبه مناعة لكن فقد المناعة يؤثر عليه كمرضى الإيدز والسرطانات والأورام والمرضى الذين يتلقون أدوية تخفض المناعة.

كما ذكر رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، أن الموجة الثالثة بدأت في الانحسار بفضل جهود الدولة ووعي المواطنين، كما أن أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا بدأت في الانخفاض، مناشدًا المواطنين بالاستمرار في الالتزام بالضوابط الاحترازية، والحصول على اللقاح للعودة للحياة الطبيعية.

وأردف أن التخوف من اللقاحات كان في كل دول العالم فالخوف شيء مبرر لكل ما هو جديد، واللقاحات موثقة من منظمة الصحة العالمية والجهات المرجعية وكل التطعيمات آمنة، وكل الذين تم تطعيمهم بصحة جيدة واللقاحات في مصر تخضع للفحص قبل طرحها، أما الآن يوجد إقبال على اللقاحات وبعض الدول عادت لحياتها الطبيعية وفتح الأنشطة فاللقاح هو طوق النجاة والأمل.

بينما أكد الدكتور أحمد العطافي، أستاذ البيولوجي من نيودلهي، أن الثوم يحتوي على بعض الخصائص المضادة للميكروبات، لكن لا يوجد أي دليل علمي يؤكد أن تناول الثوم يحمي من الإصابة بفيروس كورونا ويقاوم الفطر الأسود، فذكر أن الفطريات هي كائنات انتهازية تصيب الإنسان بضعف شديد في المناعة.

وأردف العطافي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الهند تبدأ في تخفيف القيود لبدء عودة الحياة بعد انخفاض أعداد الوفيات، مؤكدًا أن السلطات الهندية بدأت تصنيف مرضى السكري عن غيرهم من مصابين كورونا بسبب المناعة، منوهًا بأن 70% من مرضى السكري المصابين بكورونا معرضين للإصابة بالفطر الأسود.