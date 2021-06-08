رئيس مركز المعلومات الأسبق: الرجل مطالب يجيب كل حاجة..والست «ماتتشرطش»

قال الدكتور أشرف تمام، الرئيس الأسبق لمركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن إحصائيات الطلاق والزواج يجب أخذها من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وليس المركز القومي للمرأة لأنه ليس جهازا إحصائيا.

وأضاف «تمام» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «on» وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، اليوم الاثنين، أن هناك 88.4%من قضايا الطلاق في المحاكم هي قضايا خلع، وذكر الرئيس الأسبق لمركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن كلمة صدقتهن في القرآن الكريم المقصود بها مهر النساء.

وتابع الرئيس الأسبق لمركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء: «الرجل مطالب يجيب كل حاجة في البيت بس بشرط الست ماتتشرطش عليه، مش تقوله لازم تجهز الشقة كلها ويبقى زي قدرته ومش لازم تبقى زي بنت خالتها».

وأوضح الرئيس الأسبق لمركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه يتم كتابة القائمة من أجل الحفاظ على حقوق المرأة ولكن لا يوجد شيء يحفظ حقوق الرجل، مؤكدا أن الشبكة جزء من المهر وقد يعطيها المهر مال أو هدية، مشددا على أنه إذا تم اعتماد القائمة جزء من المهر فيجب إرجاعها إذا طلبت المرأة الخلع.

ولفت الرئيس الأسبق لمركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إلى أن المرأة تلجأ إلى الخلع لأنها تعيد المهر بقيمة جنيه فقط ولا ترد إليه الشبكة، وذكر: «اللي عاوزه تخلع تخلي عندها كرامة وترجع الشبكة اللي هي جزء من المهر، أنا عاوز يبقى كلام عن الخلع للحفاظ على حق الراجل لأن الحديث دايما عن الطلاق والحفاظ على حق المرأة بس».