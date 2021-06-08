يبحث الجميع عن أسعار المصايف في الإسكندرية 2021، كونها عروس البحر الأبيض المتوسط التي تتجمل لاستقبال ضيوفها من المصطافين، وتملك الكثير من الأسعار التي تناسب كل الطبقات لقضاء مصيف 2021، الأمر الذي يميزها كمصيف متميز عن أي محافظة أخرى.

ويرصد «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار المصايف في الإسكندرية 2021 وبالتحديد أرخص طريقة لقضاء ليالي المصيف في الإسكندرية، والتي قد يصل سعر الليلة الواحدة إلى 50 جنيهاً فقط، وذلك عبر الاعتماد على الاشتراك كمجموعة معاً في شقة للإيجار، بالإضافة إلى الاعتماد على شاطئ مجاني.

أسعار المصايف في الإسكندرية 2021.. الحب الأرخص

مع توافر العديد من أسعار المصايف في الإسكندرية 2021، يبقى السعر الأرخص هو الأهم بالنسبة للمواطن البسيط، والذي يبرز من خلال عدة نصائح:

- الذهاب إلى منطقة المندرة، حيث يتواجد شاطئ مجاني للدخول وهو شاطئ أنطونيو، الذي يبلغ طوله 230 متر تقريباً، ويتم توفير دورات المياه بالمجان بداخله، بالإضافة إلى توافر شقق مفروشة للإيجار بمختلف الأسعار الممكنة.

- الاشتراك في المصيف كمجموعة تتكون أفرادها من 8 أشخاص، لتقسيم قيمة إيجار الشقة.

- تبدأ أسعار الشقق المفروشة في منطقة المندرة من 400 جنيه في الليلة الواحدة، وتصل إلى 1200 جنيه في الليلة، وفقاً لموقعها وارتفاعها وعدد غرفها والفرش المتواجد بها.

وتواصلت «الوطن» مع أحد السماسرة لمعرفة تفاصيل عن أرخص شقة ممكنة، والتي تبلغ قيمتها 400 جنيه، حيث أوضح أنها تقبع في الطابق التاسع بجوار شيراتون المنتزه، وتتكون من 3 غرف نوم، بالإضافة إلى ريسبشن وحمام ومطبخ، مع وجود مصعد كهربائي بها، وتبتعد 5 دقائق سيراً على الأقدام عن الشاطئ المجاني.

- في حال كان الاتفاق على تلك الشقة أو مثيلتها في السعر، فإن وجود مجموعة من 8 أفراد يجعل قيمة الفرد 50 جنيهاً فقط في الليلة، وفي ظل انتشار فيروس كورونا، فمن الأفضل أن تكون المجموعة من أسرتين معاً، حتى يكون أفرادها معتادين على الاختلاط الدائم، بدلاً من الاختلاط بأشخاص آخرين.

- تتميز منطقة المندرة برخص أسعار الطعام في الجهة القبلية من القطار عن نظيرتها البحرية، والتي تبعد مسافة 10 دقائق سيراً عن مكان الشاطئ والإقامة، ما يوفر في عملية الصرف الخاص بالطعام.

أسعار المصايف في الإسكندرية 2021.. الشواطئ تحكم

تتحدد أسعار المصايف في الإسكندرية 2021، وفقاً لأسعار دخول الشواطئ التي تعد صاحبة المعادلة في ميزانية الصيف، لذا نقدم أسعار الشواطئ التي على أساسها يستطيع أي مصطاف تحديد أسعار المصيف المناسب له في الإسكندرية:

- شاطي محمود سعيد «سيدي بشر 3 أفلاطون السياحي سابقا»: 25 جنيهًا.

- شاطئ ستانلي السياحي: 25 جنيهًا.

- شاطئ السلسلة المميز: 15 جنيهًا.

- شاطئ أنطونيو «المندرة سابقا»: مجانًا.

- شاطئ المكس العام: 5 جنيهات.

- شاطئ بليس 2 المميز: 15 جنيهًا.

- شاطئ طاحونة المندرة «المندرة السياحي 1 سابقا»: 25 جنيهًا.

- شاطئ السرايا العام: 5 جنيهات.

- شاطئ وانلى «المندرة (2) المميز سابقا»: 15 جنيهًا.

- شاطئ كرير الشرقي: 10 جنيهات.

- شاطئ كرير (2) الغربي: 10 جنيهات.

- شاطئ جليم العام: 5 جنيهات.

- زهراء كرير ( منطقة مخصصة للنوادي): 10 جنيهات.

- شاطئ أبو يوسف 1، و2: 10 جنيهات.

- شاطئ فريسكا «ميامي المميز سابقا»: 15 جنيهًا.

- شاطئ البوريفاج «سيدي بشر (3) الشرقي السياحي سابقا»: 25 جنيهًا.

- شاطئ الدخيلة الشرقي: 10 جنيهات.

- المساحه الصخرية لـ«أبو تلات»: 10 جنيهات.

- شاطئ فاميلي بيتش الغربي: 10 جنيهات.

- شاطئ الهانوفيل: 7 جنيهات.

- شاطئ مارينا أبو يوسف: 10 جنيهات.

- شاطئ فاميلي بيتش الشرقي: 15 جنيهًا.

- شاطئ زهراء الهانوفيل: 10 جنيهات.

- شاطئ العصافرة «العصافره شرقي المميز سابقا»: 15 جنيهًا.