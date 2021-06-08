«FBI» يستعيد ملايين الدولارات من «هاكرز» بعد هجومهم على شركة نفط

تمكن محققون في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «إف بي آي»، من استعادة ملايين الدولارات من محفظة للعملة المشفرة «بيتكوين»، كانت قد دفعت فدية للقراصنة، بعد هجومهم على خطوط أنابيب النفط التابعة لشركة «كولونييال»، في مايو الماضي، والذي تسبب في وقف إمدادات النفط والوقود لولايات الساحل الشرقي.

استعادة الفدية إنجاز لوزارة العدل الأمريكية

وأشار أشخاص مطلعون على التحقيقات، إلى أن استعادة الفدية تعتبر نجاحا نادرا بالنسبة لشركة وقعت ضحية لهجوم إلكتروني يطلب فدية، وإنجازا لوزارة العدل الأمريكية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة خط الأنابيب «كولونييال» جوزيف بلونت، لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، في مقابلة نشرت الشهر الماضي، إن الشركة وافقت على دفع الفدية البالغة 4.4 ملايين دولار، لأن المسؤولين لم يعرفوا وقتها مدى تدخل القراصنة، وكم الوقت المطلوب لاستعادة العمليات في خط الأنابيب.

واتخذت الشركة الأمريكية خلف الكواليس، خطوات مبكرة لإخطار مكتب «إف بي آي» واتبعت تعليمات ساعدت المحققين على تتبع الدفع إلى محفظة العملة النقدية التي تستخدم من قبل القراصنة، والتي يعتقد أن مقرها في روسيا.

وربط المسؤولون الأمريكيون بين الهجوم السيبراني ومجموعة قراصنة تعرف باسم «داركسايد»، يقال إنها تتقاسم أدواتها الخبيثة مع مخترقين إجراميين آخرين.

وكانت وزيرة الطاقة الأمريكية، جنيفر جرانهولم، حذرت في وقت سابق،من هجمات سيبرانية تهدد شبكات الكهرباء في الولايات المتحدة.

ودعت «جرانهولم»، في حديث، إلى مزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص في أعمال الدفاع ضد الهجمات الإلكترونية.

وقالت المسؤولة الأمريكية، إن أعداء بلادها قادرون على استخدام الاختراقات الإلكترونية «السيبرانية» لإغلاق شبكات الكهرباء الأمريكية، مضيفة إنها تعتقد أن هناك أطرافا خبيثة للغاية تسعى لذلك.