عاجل.. «الاتحاد التونسي للشغل»: الإخوان يدفعون البلاد إلى المجهول

قال «الاتحاد التونسي للشغل»، إن الائتلاف الحاكم الذي تقوده حركة «النهضة» الإخوانية يدفع البلاد إلى المجهول، موضحا أن تمسك الحكومة بسياساتها يعد إعلان حرب على الشعب.

وأضاف «الاتحاد التونسي»، أن الائتلاف الحاكم مسؤول عن تردي الأوضاع عبر المغالطة والتضليل، مشيرا إلى أن الجهات الحاكمة تصر على تجاهل دعوات الحوار، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأدان أعضاء المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل، أمس الاثنين، الزيادات في أسعار عدد من المواد الأساسية التي أقدمت عليها الحكومة، ووصفوها بالزيادات المجحفة، وبأنها إجراءات أحادية ولا شعبية.

وحمل أعضاء المكتب في بيان بختام اجتماع، الحكومة تبعات ما سينتج عن سياساتها، من غلاء، وتدن للمستوى المعيشي، ومن توترات اجتماعية تنذر بانفجارات كبرى، وفقا لما ذكرته بوابة أفريقيا الإخبارية.

واعتبر أعضاء المكتب، أن هذه الزيادات هي مقدمة لإلغاء الدعم واستهداف قوت الشعب وتفقيره، فضلا عن قصورها عن حل الأزمة المالية ما دامت تبحث عن الحلول السهلة وتدفع إلى التضخم.

أعضاء المكتب التنفيذي الموسع لـ«الاتحاد التونسي للشغل» يطالبون بمراجعة سياسة الأسعار

وجدد أعضاء مكتب «الاتحاد التونسي للشغل» المطالبة بمراجعة سياسة الأسعار، وشدد الأعضاء على موقفهم بوقف الزيادة في أسعار المواد الأساسية، واتخاذ إجراءات صارمة ضد التهريب والاحتكار واللوبيات التجارية.

وجدد أعضاء المكتب، «المطالبة بالترفيع في منحة العائلات المعوزة وفي الأجر الأدنى المضمون، وبالانطلاق العاجل في مراجعة أجور عمال القطاع الخاص وفتح التفاوض في الجانب الترتيبي، مع تطبيق اتفاق مراجعة قيمة الدرجة».

وعبر أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، عن رفضهم للسياسة الليبرالية والخيارات اللاشعبية واللااجتماعية المتبعة من قبل الحكومة وخضوعها إلى إملاءات صندوق النقد الدولي، وجدد الأعضاء، رفضهم لخيارات التداين، ووقف الانتداب، وتعميق البطالة.