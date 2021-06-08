11 معلومة عن «برنيس الدولي»: أول مطار في جنوب شرق مصر

انضم مطار برنيس الدولي لقائمة المطارات الدولية العاملة في مصر بعدما استقبل المطار أول طائرة ركاب من طائرات شركة مصر للطيران وعلى متنها 60 راكبا، حيث تم استقبال الرحلة بالورود ورش الطائرة بالماء في برتوكول رسمي.

المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، تحدث عن مطار برنيس الدولي خلال تصريحات تليفزيونية للإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» نرصدها لكم كما يلي:

1-يقع مطار برنيس الدولي في الجنوب الشرقي لجمهورية مصر العربية وهذه المنطقة لم تكن تصل لها أي طائرات مدنية.

2-يسع المطار 600 راكب في الساعة.

3-يصلح لاستقبال كل طرازات الطائرات العالمية.

4-تم نشر في جدول الطيران العالمي أن مطار برنيس الدولي متاح دوليا.

5-يصلح لاستقبال جميع الرحلات الشارتر ويُعد مطار «برنيس» من المطارات الواعدة في تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

6-سيعمل في البداية نهارًا لحين تشغليه نهارًا وليلا خلال الفترة المقبلة.

7-كل المعدات الموجودة فيه من أحدث أنواع المعدات عالميا.

8-المطار مبني بنفس طراز مطار العاصمة الإدارية وسفنكس والبردويل بوسط سيناء.

9-كل الأجهزة الموجودة في المطار هي نفس الأجهزة الموجودة في أحدث مطارات العالم.

10-ستكون مدينة برنيس مثل مدينة مرسى علم وستضاهيها في الجمال لأن الشواطئ فيها على أعلى درجة من الجمال وسيكون فيها عوامل جذب سياحي عالمي.

11-جارٍ بناء بعض القرى السياحية في برنيس.