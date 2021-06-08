«ليالي الصيف» لـ جاد شويري وحلا الترك تحصد مليوني مشاهدة

تخطت أغنية الفنان اللبناني جاد شويري والفنانة حلا الترك الجديدة «ليالي الصيف» حاجز الـ2 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

ليالي الصيف، من كلمات وألحان وإخراج جاد نفسه التي وضعها على موسيقى الديجي العالمي روبيرتو فيراري، وقام بتوزيعها سليمان دميان بطريقة متجددة ومختلفة تدعو إلى الرقص والتفاؤل، ما يفسر أرقام المشاهدات المذهلة من الساعات الأولى على إطلاقها.

وتقول كلمات الأغنية

يا ليالي الصيف هترجعيلنا

الدنيا لسا بخير

يا ليالي الصيف هترجعيلنا

هيبقه بكره غير

ياما عشنا ياما سهرنا

ليالينا مليانة أمل

حبينا غنينا

أيامنا ده كانت امل

يا ليالي الصيف هترجعينا

الدنيا لسا بخير

يا ليالي الصيف هترجعينا

هيبقه بكره غير

وقال شويري وحلا، في بيان له، إن الفيديو كليب أضاف كثيرا إلى نجاح الأغنية، مليء بألوان صيفية التي ظهرت فيه حلا بلوحات راقصة من تصميم مصمم الرقص «جان صقر»، حيث اكتشفنا من خلاله، حب حلا وإتقانها للرقص بطريقة أنيقة وملفتة، هذا فضلا عن إطلالاتها المميزة والبسيطة من توقيع فادي قطايا، شعر بهاء خداج وتصاميم طارق سنو نادين زعني.

يذكر أن الفنان جاد شويري عاد في الأغنية إلى بداياته حيث كان من أوائل الفنانين الشباب الذين رقصوا في كليباتهم وحفلاتهم، وقد أكد مرة جديدة أنه رقم صعب في مجال الأغنية المعاصرة.

جدير بالذكر أن أغنية ليالي الصيف هي أول أغنية تجمع جاد شويري بالفنانة حلا ترك.