عاجل.. أستراليا: ضبط مئات الأشخاص في عملية أمنية ضد الجريمة المنظمة

أعلنت الشرطة الأسترالية، إلقاء القبض على مئات الأشخاص في عملية أمنية دولية ضد الجريمة المنظمة، وقالت إن منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» تمكن من فك شفرة تطبيق يستخدمه عالم الجريمة المنظمة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأوضحت الشرطة الفدرالية الأسترالية، أن تحالفاً من وكالات إنفاذ القانون في عشرات الدول تمكن من الوصول إلى تطبيق يستخدمه عالم الجريمة المنظمة، ما سمح للشرطة بالاطلاع على رسائلهم المشفرة وتنفيذ هذه الاعتقالات، وفقا لما ذكرته صحيفة «البيان» الإماراتية.

وأضافت الشرطة الأسترالية، أن «الإنتربول» نفذ بالتعاون مع أجهزة أمنية في عشرات الدول عملية هي الأكثر تطوراً في العالم لمكافحة الجريمة المنظمة حول العالم، مشيرة إلى أن عدد الذين اعتقلوا بفضل هذا الجهاز في أستراليا ونيوزيلندا لوحدهما بلغ المئات.