بعد تصدرها التريند.. ديانا هشام لـ محمد صلاح: شرف لي مقابلتك

تصدر اسم الفنانة الشابة ديانا هشام، خلال الساعات القليلة الماضية محركات البحث على موقع «جوجل»، بعد تداول رواد السوشيال ميديا صوره تجمعها بنجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، محمد صلاح.

ونشرت ديانا عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة تجمعها بمحمد صلاح وعلقت قائلة: «شرف لي مُقابلتك».

ونرصد خلال السطور التالية معلومات عن الفنانة الشابة ديانا هشام..

-ديانا هشام درست في المعهد العالى للفنون المسرحية، وبدأت مشوارها الفني عام 2017، تبلغ من العمر 24 عاما.

أول ظهور لها من خلال مسلسل «الحساب يجمع» مع الفنانة يسرا ومن تأليف محمد رجاء وإياد عبد المجيد، وإخراج هاني خليفة.

ظهرت أيضا في مسلسل «أبو العروسة» أمام سوسن بدر وسيد رجب، حيث جسدت دور الابنة الوحيدة لنرمين الفقي ومدحت صالح وقد لفتت ديانا الأنظار إليها خلال مشاركتها في هذا المسلسل.

كما أيضا تميزت ديانا في دور «رانيا» خلال مسلسل «بالحجم العائلي» مع الفنان يحيى الفخراني والتي تنجب دون علم أهلها وتحاول إخفاء فعلتها عن والدها.

كما شاركت ديانا في الموسم الرمضاني الماضي خلال مسلسل «كوفيد 25»، بطولة الفنان يوسف الشريف أحمد صلاح حسني، أيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، زكي فطين عبدالوهاب، وآخرين، تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.