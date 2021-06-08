التضامن: 15 مليون مستفيد من برنامج تكافل.. فيديو

قال صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، إن برنامج تكافل وكرامة بدأ في العام 2015، أي قبل عام من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في 3 نوفمبر 2016، موضحًا أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت برنامج تكافل وكرامة من أجل تلافي تبعات الثورات والأحداث التي شهدتها الدولة المصرية.

وتابع مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن برنامج تكافل يقدم الدعم للأسر محدودة الدخل تحت خط الفقر، وكان عددهم في العام 2015 «27.8%»، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين من برنامج تكافل في الوقت الحالي وصل إلى 3.8 مليون أسرة مصرية، أي بمعدل 15 مليون مواطن مصري.

مساعدة غير القادرين والعمل على إشباع احتياجاتهم

واختتم صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، أن المستفيدين من البرنامج هم غير القادرين على إشباع احتياجاتهم الأساسية ويحصلون على دعم نقدي مشروط.

تطوير البرنامج من خلال إضافة فئة الأيتام

ومن جانبه، قال الدكتور ياسر عبدالسلام، مدير العمليات الميدانية لبرنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن البرنامج بدأ في عام 2015 بـ162 ألف مستفيدا، وارتفع إلى 3 ملايين و400 ألف أسرة في العام الجاري، لافتًا إلى أنه تم العمل على فئات عديدة، من أجل تطوير البرنامج من خلال إضافة فئة الأيتام، بحيث يحصل على 350 جنيه، مع إضافة 200 جنيه خلال الألف يوم الأولى للطفل داخل الأسرة المندرجة على قوائم تكافل وكرامة.

وأوضح أنه تم البدء من مايو 2021 في التحويل من كارت تكافل وكرامة إلى كارت ميزة، في 8 محافظات، هي شمال سيناء والسويس والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء ومطروح والوادي الجديد.