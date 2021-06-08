الجمعة.. «الباروكي» يخوض آخر تجاربه قبل عبور «المانش»

يخوض السباح العالمي «سيد الباروكي»، الجمعة المقبل، آخر تجاربه في السباحة ضمن برنامجه التدريبي استعداداً لعبور المانش نهاية الشهر الجاري.

ومن المفترض أن يطير الباروكي إلى انجلترا خلال 10 أيام استعداداً لعبور بحر المانش بـ«الزعانف المونو»، لأول مرة في تاريخ السباحة.

وقال «الباروكي»، إنه يرغب في عبور المانش لتسجيله كأول رقم قياسي في العالم باستخدام الزعانف المونو مشيراً إلي أن الرقم سيجري تسجيله باسم مصر ليكون إضافة قوية لسجل السباحين المصريين.

ونفذ «الباروكي»، غطسة الأسبوع الماضي من مقر الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ بمنطقة بحري بالإسكندرية حتي شاطئ ميامي والسباحة لمسافة 18 كيلو بزعانف المونو.

وحضر عملية السباحة سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري والعربي للغوص والإنقاذ وعضو الاتحاد الدولي ونبيل الشاذلي، وممثل عن وزارة الشباب والرياضة، وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد المصري للعبة والعديد من المتابعين لسباحة الزعانف.

ويضم الجهاز الفني للباروكي كلاً من «غريب عطية مدير فني، ومدرب المنتخب الوطني للسباحة بالزعانف كابتن محمود نايل، طارق الباروكي مدرب احمال، ورئيس البعثة كابتن اشرف البكل».

وقال الكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري، والعربي، وعضو الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ، إن عبور الباروكي بزعانف المونو لأول مرة في التاريخ، سيحقق رقم عالمي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وأضاف أن الاتخاد سيقدم كافة الدعم المادي والمعنوي للسباح سيد الباروكي، إلي جانب الدعم الموجه من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة معبراً عن سعادته بنجاح البروفة قبل الأخيرة لسباح مصر العالمي سيد الباروكي، ونتمني أن يحقق حلمه بعبور المانش.