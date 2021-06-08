نائب يحذر من نقص أسطوانات الأكسجين لمرضى كورونا

حذر النائب أحمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب عن دائرة المنصورة، من نقص فى أسطوانات الأكسجين فى بعض المستشفيات، وقال النائب خلال الجلسة العامة بمجلس النواب والمخصصة لمناقشة مشروع قانون صندوق الطوارىء الطبية: إن مستشفى التأمين الصحى فى المنصورة لا تستقبل حالات كورونا بسبب عدم وجود أكسجين بها، مضيفا «للأسف مسئولى الصحة ومسئولى التأمين الصحى يعرفون تلك الأأزمة جيدا، ولايسعون لحلها».

وأكد عضو مجلس النواب، أن قطاع الصحة من القطاعات الهامة التى لابد أن تحظى بأولوية فى الإهتمام، معلنا عن تحفظه على مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء صندوق الطوارئ الطبية المقدم من الحكومة.

وأكد النواب خلال الجلسة العامة، أن أهمية إصدار قانون صندوق الطوارئ الطبية والذى يضمن استدامة الخدمات الصحية، مشددين على الدور الذى قدمته المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي خففت الأعباء من حيث انهاء قوائم الانتظار و أزمات فيروس سي.

وأعلن النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، الموافقة على قانون صندوق الطواري الطبية، خلال الجلسة العامة قائلا: «القانون يدعم قطاع الصحة و هذا ما نسعى إليه»، وذلك خلال مناقشة صندوق الطوارئ الطبية.

ومن جهته، أشاد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنهاء قوائم الانتظار، موضحا أن الصندوق يستكمل مواجهة قوائم الانتظار ويقوم بدور مهم في حل أزمات الصحة الكثيرة.

بينما أعلن أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور موافقته على مشروع القانون.

وقال محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إنه يوافق على قانون الطوارئ الطبية، موضحا أن القانون يوفر تمويل خارج الموازنة العامة للدولة بما يحقق الأهداف و يتدارك المشكلات والتحديات التي تواجهها الدولة بعيدا عن المخصصات المالية الواردة في الموازنة العليا للدولة.

وقال النائب محمد عطية الفيومي: «إن مبادرة قوائم الانتظار يجب أن تستمر و الصندوق يضمن لها الاستدامه و يواجه الطوارئ الطبية».