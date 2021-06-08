بسكويت بعجوة وشيكولاتة وجوزهند.. وجبات الماشية بعد ارتفاع أسعار العلف

رحلة طويلة للبحث عن بدائل لأعلاف الماشية، يقطعها المربين بمدن ومراكز محافظة البحيرة، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وزيادة أسعار الأعلاف بالأسواق، ولم يدخر الفلاحون جهدًا لإيجاد علف يقدم غذاء متوازن ويضمن زيادة وزن الماشية قبل العيد، وهي معادلة باتت صعبة على صغار المربيين الذين عجزوا عن توفير أعلاف، بعدما وصل المبلغ الذي يكفي العجل الواحد في اليوم 100 جنيه، وهو ما دفعهم للبحث عن وسائل مساعدة مثل «بواقي مصانع البسكويت، البطاطا، البطاطس».

بسكويت بالشيكولاتة للمواشي

زادت إعلانات مصانع البسكويت والحلويات، التي تعرض كميات كبيرة من بواقي البسكويت بجميع أنواعه كعلف للماشية، وتبين أن هذا الأمر ليس مستحدثا هذا العام، بل يتبعه الفلاحون وكبار المربيين منذ سنوات، حيث يذهبوا إلى مصانع الحلويات ويشتروا بواقي بسكويت العيد بكميات كبيرة، ويقدموها وجبة إضافية للماشية، للحد من الإنفاق على الأعلاف، وضمان زيادة وزن الماشية.

زيادة أسعار الأعلاف تؤرق الفلاحين

وقال عادل حسين، مربي ماشية بكفر الدوار، إن أسعار الأعلاف زادت بالتزامن مع اقتراب موعد عيد الأضحى، وهو ما يرفع مؤشر سعر اللحوم خلال الفترة المقبلة، حيث وصل سعر طن العلف المنزلي إلى أكثر من 7600 جنيه، فيما وصل سعر العلف سوبر نامي إلى 8350 جنيه، كما وصل سعر النامي البادي إلى 8000 جنيه، وهو ما يضع المربيين في مأذق خاصة خلال فترة الأعياد.

الاحتياج اليومي للماشية من الأعلاف

وأكد المهندس حمدي شعبان، نقيب الفلاحين بالبحيرة، أن العجل الواحد الذي يزن من 250 إلى 300 كيلو، يحتاج إلى 5 كيلو جرام علف مركز + 3 كيلو جرام علف خشن في أول شهرين، وتزيد الكمية 1 كيلو جرام للعلف المركز، و 1 كيلو جرام للعلف الخشن في الشهرين التاليين.

البسكويت أرخص وأوفر

وأضاف أن العديد من المربيين يلجأون إلى بواقي مصانع البسكويت بجميع أنواعه، وتنتشر إعلانات هذه النوعية من البسكويت على جروبات مربيين المواشي، ويباع بالكيلو على حسب الكمية الموجودة، ولا شك أن كسر البسكويت يضيف طعم لحم مميز للأضحية، وذلك للسكريات الموجودة بالبسكويت، وغالبا ما يلجأ لشراءه صغار المربيين للمواشي والأغنام، وذلك لرخص ثمنه وتوافره بكميات كبيرة.

رأي الطب البيطري

وقالت الدكتورة روضة منتصر، طبيبة بيطرية، لا حرج من استعمال بواقي وكسر البسكويت للمواشي، نظرا لاحتوائها على كربوهيدرات ونشويات ومعادن وسكريات تحتاجها المواشي بصورة كبيرة، إلا أنني لا أنصح بها للمواشي الحلوب، حيث أنها تغير طعم الألبان بصورة كبيرة، حتى وإن كان لا يوجد ضرر من ذلك، إلا أن نكهة اللبن الأصلية هي الأفضل.