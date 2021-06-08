«القومي للسموم»: الفطر الأسود في مصر لا يؤثر على أصحاب المناعة القوية

أكد الدكتور محمود عمر، الأستاذ بالمركز القومي للسموم التابع لطب قصر العيني جامعة القاهرة، أن الفطر الأسود في مصر غير معدي ولا يؤثر على أصحاب المناعة القوية عامة، لافتا إلى أن هناك عددا من الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة به، ويجب تنفيذها خلال الفترة المقبلة والحالية أيضا لمواجهة الفطر الأسود، أبرزها يتمثل في عمل التوعية لجميع المواطنين بمختلف القرى والمدن والمحافظات بشأن خطورة مرض الفطر الأسود في مصر، بالإضافة إلى أنه يجب تجنب استخدام الأدوية بأنواعها دون أن يكون هناك إشراف طبي.

وأضاف الأستاذ بالمركز القومي للسموم التابع لمستشفيات جامعة القاهرة قصر العيني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك عددا من الإجراءات يجب تطبيقها لمواجهة الفطر الأسود في مصر، تتمثل أيضا في العمل على علاج الأمراض المسببة لضعف المناعة للإنسان، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بأن يكون الغذاء المستخدم مع المرضى تحت إشراف طبي كامل، كما يجب عمل التطهير والتعقيم الكامل لجميع الأدوات والمستلزمات الطبية المستخدمة للمرضى، خاصة المصابين بفيروس كورونا في جميع الأماكن، وأبرز تلك الأماكن العيادات والمستشفيات، مع ضرورة تعقيم وتطهير الأدوات الطبية التي تستخدم في المنازل مع مرضى كورونا، وذلك منعا لتكون الفطريات وحدوث المرض.

عضو اللجنة العليا للفيروسات: يجب على المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وفي ذات السياق، أكدت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنافسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذة بكلية الطب جامعة عين شمس، أن الوقاية و الاهتمام بالإجراءات الاحترازية المشددة تساهم في الوقاية من الأمراض المختلفة، مضيفة أنه يجب على المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والاهتمام بتناول الخضروات والفواكه والتغذية الجيدة المحفزة للمناعة، للوقاية من الأمراض المختلفة.