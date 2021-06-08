أكاديمية الشرطة تستقبل المشاركين في منحة «عبدالناصر» للقيادة الدولية

استقبلت أكاديمية الشرطة، نخبة من الشباب والفتيات المشاركين في برنامج منحة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر للقيادة الدولية، ويمثلون 53 دولة على مستوى قارات أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة الخارجية المصرية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كان في استقبال الوفد الزائر، اللواء دكتو أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، وعدد من قيادات الأكاديمية، حيث رحب بالوفد ونقل لهم تحيات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الذي يولي فعاليات هذه الزيارة اهتماما بالغا انطلاقا من الإدراك الواعي بدور مصر الريادي وتاريخها.

من جانبها، أعربت الدكتورة نجوى صلاح، وكيل وزارة الشباب والرياضة، رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، عن شكرها البالغ لوزارة الداخلية ممُثلة في أكاديمية الشرطة على تنظيم هذه الفعالية المُثمرة والبناءة.

وتضمنت فعاليات الزيارة مشاهدة فيلم تسجيلي عن أنشطة الأكاديمية بكياناتها المختلفة، أعقبها جولة تفقدية داخل الأكاديمية شملت كليتي الشرطة والدراسات العليا ومركز بحوث الشرطة، وقد تم تفقد الإمكانيات اللوجيستية التي تذخر بها كيانات الأكاديمية، والتي جعلتها تتبوأ مرتبة الصدارة في التعليم والتدريب الأمني المتخصص.

كما جرى تفقد مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية الذي يحقق الدعم العلمي لقطاعات الشرطة المختلفة، وكذا المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية، والذي يضطلع بإعداد الكوادر الأمنية الوطنية والأجنبية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للمشاركة في بعثات حفظ السلام.

وفي نهاية الزيارة، تم التقاط الصور التذكارية وتوزيع هدايا تذكارية على الضيوف المشاركين بالزيارة، وقد أعرب الضيوف عن خالص شكرهم لوزارة الداخلية المصرية، ممثلة في أكاديمية الشرطة على حفاوة الاستقبال، مشيدين بدورها التاريخي والمتميز الذي لا يقتصر على إعداد وتأهيل ضباط على المستوى الوطني فحسب، بل يمتد ليشمل الكوادر الأمنية من الدول العربية والأفريقية والصديقة.