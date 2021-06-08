زوجات الرسول محمد وأبناؤه.. أمهات المؤمنين 11 و3 أبناء و4 بنات

للسيرة النبوية جوانب كثيرة ومعلومات غضة نستعرض لمحات منها بمناسبة ذكرى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم التي تحل اليوم وفقا للتقويم الميلادي في 8 يونيو من العام 632 ميلاديا، وفي هذا التقرير نتناول موضوع زوجات الرسول محمد وابنائه، إذ تزوج النبي الخاتم بـ 9 سيدات هن أمهات المؤمنين، وله 7 من الأبناء 3 ذكور و4 إناث.

زوجات الرسول محمد وأبنائه

وبخصوص زوجات الرسول محمد وأبنائه، فإن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم يُطلق عليهنّ لقب أمهات المؤمنين كريمًا لشأنهنَّ وإعلاءً لقدرهنَّ، وقد شرفهنَّ الله تعالى بذلك فقال: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ [الأحزاب: 6]، وأسمائهن كالتالي حسب ترتيب زواج الرسول منهن:

1- أولهنّ السيدة خديجة بن خويلد.

2- السيدة سودة بنت زمعة. 3- السيدة عائشة بنت أبي بكر.

4- السيدة حفصة بنت عمر.

5- السيدة زينب بنت خزيمة.

6- السيدة أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية.

7- السيدة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان.

8- السيدة جويرية بنت الحارث التي كان اسمها برة، فأطلق عليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جويرية.

9- السيدة ميمونة بنت الحارث الهلالية.

10- السيدة صفية بنت حيي بن أخطب.

11- السيدة زينب بنت جحش.

هل تعد مارية القبطية من زوجات الرسول؟

وُلِدت أم إبراهيم؛ مارية بنت شمعون القبطية في مصر، وقد أهداها المقوقس، حاكم مصر، للنبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- في السنة السابعة للهجرة.

وقال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، في فيديو عن السيدة ماريه « إن المقوقس حاكم مصر أهدى السيدة ماريه للنبي لأنهم كانوا يستشعرون انه نبي فارسل له سرين وماريه وارسل له بغلة اسمها لدلد وارسل له زق أي «بلاص عسل» من بنها، فلما جاء عرض الإسلام عليهما "مارية وأختها سيرين" فأسلمت مارية، وظلت سيرين على مسيحيتها، فاستخلص الرسول صلى الله عليه وسلم مارية لنفسه واعطى سيرين لحسان بن ثابت، فلما اسلمت مارية عليها السلام أسكنها العالية قبل قباء، وكان يختلف إليها النبي، أي لم تكن في حجرات أمهات المؤمنين، فحملت وولدت إبراهيم، ومات إبراهيم، كما مات كل أبناء الرسول الذكور وعلة ذلك عدم استمرار النبوة لأحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم».

وواصل : لما ولدت مارية إبراهيم قال اعتقها ولدها، عندما كان سيدنا إبراهيم حيا، لكنه مات، والسيدة مارية كانت لا تزال في الرق لكونها ملك يمين، لكن علماؤنا واختيارنا أنه لا بأس أن تعد من أمهات المؤمنين، والحكم جاري عليها، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم توزع في التركة ولم تتزوج غيره، فأمهات المؤمنين يقع العقد باطل أن تتزوج غير رسول الله ولم يحدث ومنهن مارية أن تتزوج أية زوجة لرسول الله وباتفاق على أنها لا تتزوج بعد رسول الله فهذا محل اتفاق واجماع من الأمة إذا من هذا المنطلق ولأنها لم تتزوج أصبحت كأنها من أمهات المؤمنين، وبعض الكتب لم تعد ماريه باعتبارها ملك يمين، لكن حكمها حكم أمهات المؤمنين، فإذا الحكم واحد لكن الدرجة مختلفة.

وتوفّيت السيدة مارية رضي الله عنها في خلافة عمر بن الخطاب في شهر محرّم في العام السادس عشر للهجرة، ودُفنت بالبقيع.

ما سبب تعدد زوجات النبي

من جانبه قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، إنه قد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنم تسع نسوة وكانت السيدة خديجة أولى زوجاته وتوفيت في حياته وكان له اثنتان سيرين وأختها مارية القبطية التي أهداها إليه المقوقس ودخلت في الاسلام.

وواصل هاشم متحدثا عن سبب تعدد زوجات الرسول قائلا: كن بهذا العدد لأن رب العزة أعد رسوله لرسالة عالمية لكل من على ظهر الارض وخاتمة ليس بعدها رسالة فلابد ان تنتشر احكام الشريعة بين النساء جميعا وكان فقه المرأة يحتاج الى أن تشارك المرأة في تبليغ الأحكام لبنات جنسها وأحيانا كان الرسول تاتيه المرأة وتسأله ويجيبها فلا تستطيع أن تفهم وهو لا يستطيع أن يفسر الحكم خاصة اذا كان خاصا بالمراة واحكام الحيض ونحو ذلك فتاتي احدى امهات المؤمنين وتفسر لها لان المرأة مع المرأة لا يكون حرج ومن هنا كان تعدد الزوجات خصوصية له وليس لأحد أن يتزوج أكثر من 4 إلا الرسول عليه الصلاة والسلام لانه كان يحتاج الى نشر الاسلام وتوثيق العلاقات بالزواج بالبائل والبطون وجميع الناس ولأنه أيضا كان لكل واحدة حكمة.

أبناء الرسول

للرسول صلى الله عليه وسلم 7 أبناء منهم ثلاثة أبناء من الذكور وأربعة من الإناث، وجميعهم من زوجته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، باستثناء إبراهيم الذي ولدته السيدة مارية، أما أسماء أبناء الرسول من الذكور فهم:

1- القاسم الذي كان الرسول يكنى به وكان يُقال له أبا القاسم، وقد عاش القاسم أيامًا قليلة ثم توفاه الله.

2- عبد الله الذي ولدته خديجة بنت خويلد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولقب بالطيب والطاهر.

3- إبراهيم الذي ولد في المدينة المنورة بعد الهجرة النبوية، وقد عاش عامين إلا شهرين.

أما بنات الرسول صلى الله عليه وسلم فهنّ أربعة:

1- زينب وهي أكبر بناته، وقد تزوجت من ابي العاص بن الربيع الذي يكون ابن خالتها.

2- رقية التي تزوجت من عثمان بن عفان رضي الله عنه.

3- أم كلثوم التي تزوجت أيضًا بعثمان بن عفان بعد وفاة رقية، ولأجل هذا السبب سمي عثمان بن عفان بذي النورين.

4- فاطمة التي تزوجت بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه.

أحفاد الرسول

وبعد الحديث عن زوجات الرسول محمد وابنائه، فقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم 8 أحفاد كالتالي:

- أحفاد الرسول من ابنته السيدة فاطمة: الحسن والحسين ومحسن وزينب وأم كلثوم.

- أحفاد الرسول من ابنته زينب رضي الله عنها فهم: علي وأمامة، ووالدهم أبو العاص، وقد مات علي وهو صغير وبقيت أمامة.

- أحفاد الرسول من ابنته رقيّة: عبد الله الذي توفي في عمر ست سنوات وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يكنى به.