بمقدم 37900 جنيه.. إقبال في أول أيام حجز وحدات مدينة نور

شهدت منافذ حجز وبيع وحدات مدينة نور الجديدة بالعاصمة الإدارية، ضمن مجموعة طلعت مصطفى، إقبالا جماهيريا كبيرا في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث بدأ توافد الجماهير في تمام الساعة التاسعة صباحا.

توافد الجماهير والراغبين في الشراء على منافذ حجز وبيع وحدات مدينة نور، يعكس ثقة المصريين في مشاريع مجموعة طلعت مصطفى، خاصة بعد الحملة الدعائية الكبيرة للمشروع الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي ستمثل نقلة نوعية كبيرة في التنمية العقارية بمصر.

وقال هشام طلعت مصطفى، في حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج «الحكاية»، على قناة «إم بي سي مصر»، إنه من المقرر أن تضم مدينة نور نحو 600 ألف نسمة، على غرار مدينتي والرحاب، اللتين تضمان 850 ألف نسمة.

وأكد هشام طلعت مصطفى أن مدينة نور ستتبنى تطبيق فكر المُدن الذكية، باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية والبنية التحتية المتطورة، فضلا عن توفير الإنترنت فائق السرعة وخدمة الواي فاي.

كما أشار إلى أنه تم دراسة أدق التفاصيل في إنشاء مدينة «نور»، لتوفير كل سبل الحياة بشكل متكامل لساكنيها، مبينا أن السيستم الداخلي للمدينة سيتم ربطه بالأجهزة الأمنية في مصر، وفي حال دخول عنصر إجرامي سيتم ضبطه في الحال، وفي حال ارتكاب أي شخص مخالفة يتم رصده بشكل فوري.

وتقدم طلعت مصطفى تسهيلات في السداد تطبق لأول مرة في السوق العقارية تصل مدتها إلى 15 عاما، وتضمنت تلك المرحلة أنماط سكن متعددة تلائم فئات الدخل المتنوعة، حيث تبدأ دفعة حجز الوحدات بمبلغ لا يتجاوز الـ37.900 جنيه، وبأقساط تبدأ من 3790 جنيها، ما يلبي تطلعات شريحة كبيرة، من بينهم الشباب.

وتُتيح مدينة نور وحدات مختلفة ومُتعددة بمساحات مختلفة تبدأ من 68 مترا، وحتى 240 مترا، وفلل خاصة من 160 مترا وحتى 400 متر.