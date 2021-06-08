الصحة: فحص 16 مليون سيدة ضمن المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها فى 2019

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فحص وتقديم الخدمة الطبية لـ 16 مليون و 178 ألف و994 سيدة، ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، وذلك منذ بداية انطلاقها من شهر يوليو 2019.

الصحة: تدريب 15 ألف من الفرق الطبية بالوحدات الصحية والمستشفيات

وأشار الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى تدريب 15 ألف و 168 من الفرق الطبية بالوحدات الصحية والمستشفيات المعنية بتقديم الخدمات الطبية للسيدات المنتفعات من المبادرة بكافة محافظات الجمهورية على أحدث البروتوكولات العلمية الخاصة بالكشف المبكر عن سرطان الثدي، حيث تشمل التدريبات «الأطباء والتمريض وفرق التوعية» بالوحدات الصحية، وأطباء الفحص المتقدم، أطباء الأشعة، أطباء الباثولوجى، والفنيين بالمستشفيات ومراكز الأورام.

وأكد مجاهد استمرار تقديم التدريبات النظرية والعملية الدورية للفرق الطبية بكافة محافظات الجمهورية، لمواكبة التطورات العلمية للكشف المبكر على سرطان الثدي، حرصاً على تقديم أفضل خدمة طبية للمنتفعات من المبادرة، ضمن رؤية القيادة السياسية للاهتمام بالصحة العامة للمرأة المصرية.

ورشة عمل لتدريب الفرق الطبية على أحدث بروتوكولات «سرطان الثدي»

وأوضح مجاهد، أن التدريب يتم من خلال محاضرات نظرية وورش عمل تتضمن التعريف بسير العمل بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، والتدريب على الفحص الإكلينيكي المتقدم لسرطان الثدي، وأسس التوعية الصحيحة للمنتفعات، وذلك من خلال نخبة من الأطباء المتخصصين في الجراحة العامة، علاج الأورام، أطباء الأشعة.

ولفت إلى أن الوزارة قامت بتنظيم ورشة عمل اليوم الثلاثاء بمركز أورام الإسماعيلية التعليمي بمحافظة الإسماعيلية، لتدريب عدد من الفرق الطبية من مقدمي الخدمة للسيدات المنتفعات من المبادرة بالوحدات الصحية من محافظات الاسماعيلية والسويس وشمال سيناء، على أحدث البروتوكولات العلمية للكشف الإكلينيكي لسرطان الثدي.

وشدد على استمرار تقديم الفحص والخدمات الطبية للسيدات من خلال أكثر من 3000 ألف وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، فضلاً عن مشاركة 112 مستشفى بالمبادرة لتقديم الخدمة الطبية المتقدمة للسيدات اللاتي تتطلب حالتهم إجراء فحص متقدم، لافتاً إلى توفير أحدث بروتوكولات العلاج لسرطان الثدي، لعلاج السيدات المنتفعات من المبادرة بالمجان.

وأفاد بأنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة http://www.100millionseha.eg، بالإضافة إلي تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335.