13 معلومة عن سوق «بدر» الحضاري في طور سيناء

تستعد محافظة جنوب سيناء لافتتاح أول سوق حضاري بمدينة الطور، وهو سوق «بدر» الحضاري، والمقرر تشغيله بكامل طاقته خلال أيام، حيث تم إنشاء هذا السوق للقضاء على العشوائيات في شوارع مدينة الطور، عاصمة محافظة جنوب سيناء.

وفي هذه السطور تستعرض «الوطن»، ضمن خدماتها لقرائها، أبرز 13 معلومة عن سوق «بدر» الحضاري:

1- أقيم السوق على مساحة 4500 متر مربع، ومساحة المبنى 2800 متر مربع.

2- يتضمن السوق الحضاري 34 محلاً على مساحة 850 متراً مربعاً.

3- يحتوي على 52 باكية بمساحة 570 متراً مربعاً.

4- يضم 2 مطعم على مساحة 120 متراً مربعاً.

5- توجد به غرفة أمن على مساحة 18 متراً، و2 مصلى على مساحة 90 متراً، و2 حمام على مساحة 56 متراً.

6- يوجد به حلقة سمك، وحلقة للدواجن، ومحلات للباعة الجائلين.

7- يوفر فرص عمل للشباب.

8- تتخطى تكلفته 16 مليون جنيه.

9- يخدم أكثر من 7 أحياء بالمدينة، وهي: النصر والزهراء وبدر الجديدة وبدر القديمة ومبارك الجديد ومبارك القديم وتوشكى.

10- جرى طرح جميع المحلات به في مزايدة علنية لجميع المواطنين.

11- سيجري نقل جميع محلات بيع الأسماك والدواجن التي توجد في شارع المنشية إليه، ولن يسمح ببيع الأسماك والدواجن خارج الحلقات الخاصة به.

12- شكلت لجنة لإدارة السوق، وتنظيمه وعدم السماح لأي من البائعين باختراق النظام الذي سيتبع به، وتكون هي المسؤولة عن أعمال الصيانة به.

13- يضم ساحة انتظار كبيرة للسيارات التي تنقل البضائع، وسيارات الأجرة لخدمة رواد السوق.