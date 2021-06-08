مرض مجهول في كندا يحصد أرواح المواطنين «فيديو»

أكد أطباء ومسؤولون في كندا، رصد العشرات من حالات الإصابة بمرض مجهول في كندا، تحديدا في مقاطعة نيو برونزويك، وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، بأن الأطباء الكنديين، وصلوا إلى طريق مسدود في محاولاتهم للكشف عن أصول المرض الجديد الذي تم رصده لأول مرة عام 2015، وأصيب به منذ ذلك الحين قرابة 50 شخصا على الأقل.

مرض مجهول في كندا: الأطباء وصلوا لطريق مسدود

وأكدت الصحيفة، أن مرض مجهول في كندا، تسبب في ظهور طيف من الأعراض، منها القلق والاكتئاب والتدهور العقلي، ويتطور بوتائر سريعة والألم العضلي والأرق، بالإضافة إلى اضطرابات بصرية مخيفة مثل رؤية الموتى.

وبعد اكتشاف المرض الجديد في 2015، تم رصد ثماني حالات إصابة به خلال ثلاث سنوات، لكن وتائر تفشيه تصاعدت في السنوات اللاحقة.

وحتى اليوم كشف الأطباء الكنديون إجمالا، إصابة 48 شخصا على الأقل بالمرض الغامض، تتراوح أعمارهم بين 18 و84 عاما، وفارق ستة منهم الحياة.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن أغلبية المرضى من مقيمي مدينة مونكتون وشبه جزيرة أكاديان.

وقال طبيب الجهاز العصبي في جامعة كولومبيا البريطانية، نيل كاشمان، وهو يحقق في أصول المرض الجديد، إن أعراضه تعكس فقدان الدماغ والنخاع الشوكي سيطرتهما على الجسم، واصفا ذلك بالأمر المروع.

ووسط عجز الأطباء عن التوافق بشأن أصول المرض الغامض وكيفية انتقاله بين البشر، يشعر سكان نيو برونزويك بالقلق المتزايد إزاء الموضوع.

وأشارت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إلى أن السلطات الصحية الكندية التي ركزت جهودها في الأشهر الـ15 الأخيرة على محاربة جائحة فيروس كورونا، اضطرت إلى التعامل مع تفشي المرض الجديد أيضا بعد أن تسربت إلى وسائل الإعلام في مارس الماضي مذكرة لكبير الأطباء في نيو برونزويك.

ووفقًا للتقارير الرسمية فإن عددًا من الأشخاص أُصيبوا بالمرض خلال الست سنوات الماضية، وتوفى 6 أشخاص.

من جانبه؛ قال إيفون جودين رئيس بلدية برتراند، القرية الواقعة في شبه جزيرة أكاديان في شمال شرق نيو برونزويك: «تأثر الناس بالمرض الغريب وهم قلقون للغاية ويتساءلون عن السر في ظهوره ومع ذلك، فإن الأطباء والمهنيين الطبيين لم يجدوا بعد إجابة معقولة تفسر هذا المرض الغامض».

وأدى المرض إلى ظهور أعراض مقلقة للغاية تصيب الدماغ لم يبلغ الناس عن الأرق وضعف وظائف الذاكرة فحسب بل أبلغوا أيضًا عن الهلاوس البصرية حيث يزعمون أنهم غالبًا ما يرون الموتى.

وحتى هذا التوقيت لم يحدد الأطباء أصل المرض لكنهم يقولون أن الإشعاع المنبعث من أبراج الهواتف المحمولة هو ما ينشر المرض وأصيب حتى الآن 48 حالة وتم الإبلاغ عن 6 وفيات بهذا المرض الغامض.

من جهتها؛ ذكرت وزيرة الصحة دوروثي شيبارد في مؤتمر صحفي: «إن اكتشاف متلازمة جديدة وغير معروفة أمر مخيف أعلم أن نيو برونزويكرز قلقة ومرتبكة بشأن هذه المتلازمة العصبية المحتملة».

وعلى الفور شُكلت لجنة خبراء للنظر في هذه المتلازمة العصبية المكتشفة حديثًا سيقومون بإجراء مراجعة سريرية كاملة لكل مريض يعاني مرضًا في الدماغ.