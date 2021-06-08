محافظ جنوب سيناء يناقش موقف المشروعات ويعتمد 70 عقد تصالح

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، اجتماع المتابعة الدوري بديوان عام المحافظة، بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، ورؤساء المدن، ومديري المديريات الخدمية، لاستعراض مراحل التنفيذ بالمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بالمحافظة.

صرف 20 ألف جنيه لرئيسي مدينتي شرم الشيخ والطور

وقال محافظ جنوب سيناء إنه قرر صرف 20 ألف جنيه لرئيسي مدينتي شرم الشيخ والطور، بواقع 10 آلاف جنيه لكل منهما، تقديراً لجهودهما، مؤكداً أنه سيجري تكريم رؤساء المدن المتميزين شهرياً.

واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع، أعمال المرحلة الثانية لتطوير مدينة الطور، ومنها تطوير دار العاملين ودار الضيافة، والخطوات التنفيذية التي جرى إعدادها لإنشاء مبنى «سيتي كلوب»، والتي سيجري تطبيقها ضمن التجربة النموذجية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في محافظات مصر، بهدف تطوير عدد كبير من الاستادات الرياضية، وتحويلها إلى أحد الروافد الاستثمارية الرياضية الكبرى، إضافة إلى توسيع قاعدة ممارسي الرياضة، اتساقًا مع رؤية الدولة لتحسين حياة مواطنيها.

مناقشة الموقف التنفيذي للخطط الاستثمارية

كما ناقش المحافظ الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، واستعراض اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، وموقف طلبات التصالح على مستوى المدن، وموقف تقنين الأراضي السكنية والزراعية، وموقف تجهيز أماكن الخدمات للتجمعات التنموية بعدد 7 تجمعات وخدماتها داخل التجمعات من مديريات الصحة والشباب والرياضة والتربية والتعليم والأبنية التعليمية والأوقاف والكهرباء.

وطالب محافظ جنوب سيناء بسرعة البدء في أعمال تطوير المسرح المكشوف التابع لقصر للثقافة بمدينة طور سيناء، بعد إغلاقه لمدة تجاوزت 6 سنوات، دون الاستفادة منه، وقال إن مشروع تطوير المسرح المكشوف يجري تنفيذه بالتعاون بين المحافظة وزارة الثقافة، ومن المقرر أن يجري تجميل المنطقة المحيطة بالمسرح.

وأوضح أنه تجري حالياً أعمال التشطيبات النهائية في مشروع مضمار الهجن بمدينتي نويبع وطور سيناء، تمهيداً لافتتاحها قريباً، لافتاً إلى أنه جرى استكمال مسجد الروضة بمدينة الطور، المقام على مساحة 1700 متر، والمقرر افتتاحه في أكتوبر المقبل بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.

اعتماد 70 عقد تصالح وتقنين أوضاع

من ناحية أخرى، اعتمد محافظ جنوب سيناء 70 عقد تصالح وتقنين أوضع، بعد استكمال كافة المستندات، وتتضمن هذه العقود تقنين أوضاع لعدد 70 مواطناً في 3 مدن، بينها 10 عقود تقنين في مدينه طور سيناء، و48 حالة تصالح في مدينة أبوزنيمة، و12 عقد تقنين منازل في مدينة دهب.

وأكد المحافظ أنه سيجري إقرار هذه العقود فور الحصول على موافقة جهاز تنمية سيناء، وذلك في إطار ما تقوم به المحافظة من تسهيل كافة الإجراءات للمواطنين.