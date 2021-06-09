طريقة التواصل عبر واتساب دون حفظ رقم الشخص

في بعض الأحيان نحتاج للتواصل مع بعض الأشخاص عبر تطبيق واتساب ولكن عندما لا تكون أرقامهم مسجلة عبر الهاتف لأسباب خاصة بك منها عدم رغبتك في حفظ رقمه على هاتفك، فيوجد صعوبة في ذلك.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور الآتية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات، بعض الطرق التي يمكن من خلالها التواصل عبر واتساب دون حفظ الرقم وفقا لما ذكرته البوابة العربية للتقنية.

طرق التواصل عبر واتساب دون حفظ الرقم

التواصل عبر استخدام رابط «راسلني» حيث تعمل خاصية رابط راسلني بطريقة سهلة حيث تعطيك رابطاً خاصاً برقمك ويمكن لأي شخص يضغط على هذا الرابط أن يتواصل معك دون أن يعرف رقم هاتفك سابقاً.

وكل ما عليك فعله هو إضافة رقم الهاتف في نهاية هذا الرابط https://wa.me/NUMBER ثم وضعه في المتصفح الذي تستخدمه سواءً كان على الهاتف او الكومبيوتر.

قم بنسخ الرابط بجانب رقم الهاتف المحمول ووضعه في المتصفح ليظهر لك الصفحة التالية، ومنها قم بالضغط على Continue to chat لتبدأ في التواصل عبر واتساب، وتعمل هذه الطريقة مع هواتف الايفون والاندرويد وتطبيقات جهاز الكومبيوتر أيضاً.

التواصل من خلال مجموعات واتساب

تستطيع التواصل مع أي شخص مشترك فالمجموعات التي تتواجد فيها حتى إن لم تقم بتسجيل رقم هاتفه لديك، حيث يمكن الرد على الرسائل بشكل خاص بعيداً عن المجموعة، ويجب على المستقبل أن يوافق على استقبال الرسالة في البداية.

يمكنك القيام بهذا من خلال الضغط مطولاً على الرسالة في هواتف ايفون التي تدعم خاصية 3D touch واختيار Reply Privately.

ويمكنك الوصول لهذا الاختيار في هواتف أندرويد عن طريق تحديد الرسالة ومن ثم الضغط على علامة النجوم الثلاثة في الأعلى واختيار Reply Privately.

يمكنك أيضاً الضغط على رقم هاتف المستخدم، ومن ثم اختيار إرسال رسالة إليه.