دراسة جدوى لمشروع إنتاج المخللات.. أبسط الطرق للربح

تعتبر المخللات نوعا من مقبلات الطعام التي لا غنى عنها في السوق المصرية، حيث يتم استخدامها مع أغلب الأكلات المصرية، وتتواجد بكثرة في العديد من المحال والأسواق والمطاعم وغيرها، كما تُعد مشروعا سهلا ومربحا جدا، سواء تم القيام به في ريف مصر أو مدنها، كما تنتشر صناعته في معظم أنحاء العالم، لذلك نقدم دراسة جدوى مشروع إنتاج المخللات.

مشروع إنتاج المخللات من المشروعات ذات العائد السريع

وقالت منصة المشروعات الصغيرة، التابعة لجهاز تنظيم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن مشروع إنتاج المخللات يُعتبر من المشروعات ذات العائد السريع، نتيجة لتوفر المواد الخام المستخدمة طوال العام، بالإضافة إلى زيادة كمية استهلاكه في مواسم معينة مثل شهر رمضان المعظم، بالإضافة إلى انتشار استخدامه لدى جميع فئات المجتمع، بالإضافة إلى المطاعم العامة وغيرها، مما يضمن تسويقه بشكل مستمر على مستوى مدن وقرى مصر وإمكانية التصدير للدول العربية والأفريقية، هذا بالإضافة إلى توفر العمالة المدربة، التي يمكن أن تعمل في هذا المجال، وهو ما يجعل من نشر دراسة جدوى مشروع إنتاج المخللات وسيلة جيدة لبدء مشروع جيد ذي عائد سريع.

يمكن للمرأة المشاركة بنسبة 70% في مشروع إنتاج المخللات

ويهدف المشروع إلى إمكانية زيادة رقعة التصنيع لبعض الحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى استيعاب عدد كبير من العمالة وتدريبها على عمليات التصنيع والتجهيز، مع التركيز على مشاركة المرأة بنسبة تصل إلى 70%، وهو ما يجعل مشروع إنتاج المخللات مشروع جيد يمكن للمرأة القيام به.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية دراسة جدوى مشروع إنتاج المخللات في مصر.

دراسة جدوى مشروع إنتاج المخللات

1- تنوع منتجات المشروع من المخللات وتنوع عبواتها من حيث الشكل والحجم وتضم:

• عبوات تحتوى على نوع واحد من المخللات.

• عبوات تحتوى على مجموعة مختلفة من المخللات.

معدات والآلات بسيطة لبدء مشروع ناجح

2-المشروع لا يحتاج الكثير من الآلات والمعدات، فقط يحتاج: (أوعية تلميح – مناضد تجهيز – أحواض غسيل – عدد يدوية – صناديق تعبئة).

خامات متاحة في الأسواق بشكل دائم

3- تعتبر خامات المشروع متاحة بشكل كبير في السوق المصري مثل:

أ-الخضراوات: ثمار الخيار والبصل والبنجر واللفت والفلفل األخضر والكرنب والقرنبيط والليمون والجزر.. الخ.

ب- ملح خشن.

ج -الخل: ويجب ألا يقل تركيز حمض الخليك عن 4%.

د - التوابل: لإكساب النكهة الخاصة مثل: الثوم – الفلفل الأسود – الشبت – الزعتر – حبوب الكرفس – الكمون – الكسبرة – العصفر.

هـ - المواد الملونة: ملونات طبيعية.

ز- عبوات زجاجية مناسبة للتسويق.

5- يقدر عمر المشروع بـ 5 سنوات

6- مدة دورة الإنتاج هي شهر واحد.

7- العمالة المطلوبة: 3 عمال.

تقدر تكلفة المشروع بـ23ألف و500 جنيه

8- الاستثمارات الكلية للمشروع:

تقدر التكلفة الكلية للمشروع بـ23 ألفا و537 جنيه، وهي عبارة عن: رأس المال الذي يتحمله المستفيد بقيمة 3531 جنيها، والقرض المطلوب بقيمة 20006 جنيهات.