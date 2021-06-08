جنوب سيناء تطلق فيلما تسجيليا لإعادة تدوير مخلفات الأسفلت والبلدورات

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على رؤساء المدن بضرورة الإبداع والابتكار في حل المشكلات، لتحقيق أعلى استفادة من الخامات والامكانيات التي تتوافر لدى كل مدينة.

وقال «فودة»، إن رئيس مدينة شرم الشيخ اللواء محمود السولية، أطلق فيلمًا تسجيليًا لاستغلال مهدرات الأسفلت والبلدورات القديمة، والتي جرى إزالتها والاستغناء عنها، للعمل على إعادة تدوريها واستخدامها واستغلالها في مشروعات أخرى.

الإبداع والقدرة على تطوير وتطويع الإمكانيات من صفات القائد المتميز

وأوضح، أنه لابد أن يمتلك كل قائد في موقعة الإبداع والقدرة على تطوير وتطويع الإمكانيات المتاحة لتحقيق أقصى منفعة منها.

جاء ذلك، اليوم الثلاثاء، خلال إطلاق فيلم تسجيلي لاستعراض جهود مدينة شرم الشيخ في استغلال مهدرات الأسفلت والبلدورات القديمة، وإعادة تدوريها واستخدامها واستغلالها في مشروعات أخرى.

اعتماد 70 عقد تصالح وتقنين أوضع

وفي سياق متصل، أعتمد محافظ جنوب سيناء، اليوم، 70 عقد تصالح وتقنين أوضع، بعد استكمال كافة المستندات، قائلا إن هذه العقود تتضمن تقنين أوضاع لعدد 70 مواطن بثلاث مدن، بينهم 10 عقود تقنين في مدينة طور سيناء، 48 حالة تصالح في مدينة أبوزنيمة، و12 عقد تقنين منازل في مدينة دهب.

وأكد المحافظ، أنه سيجري إقرار هذه العقود فور الحصول على موافقة جهاز تنمية سيناء، في إطار ما تقوم به المحافظة من تسهيل كافة الإجراءات للمواطنين.