طفل «اللمبي» يظهر بعد 11 سنة من مشهد الغناء: شكلي اتغير وجسمي زي ما هو

«يلا يا ياسر سمع عمو».. جملة حفظها الجمهور من الفنان ماجد الكدواني، في فيلم «اللمبي 8 جيجا» عام 2010، وجهها لطفل بجانبه، لينطلق الطفل بعد هذه الإشارة في الغناء، وعلى الرغم من أن الطفل أدى أغنية رومانسية «عينيا بتحبك» للفنان تامر حسني، إلى أنها خرجت منه بطريقة كوميدية، جعلت من ذلك الطفل السمين أيقونة، ولقب «ياسر» يقال لأي شخص يحاول الغناء وصوته لا يصلح.

بعد 11 عاما من الاختفاء، عادت الشخصية الحقيقية للطفل ياسر في الظهور من جديد، لكن تلك المرة، شابا يافعا في عمر 21 عاما، واسمه خالد حسني، أو كما يطلق عليه «بجة»، في مفاجأة للجمهور الذي لم يره منذ عرض المشهد، بعد أن تغير حاله وكبرت سنه وظهرت ذقنه وشاربه، ولم يعد ذلك الطفل الصغير الذي يلتهم الأكل من على السفرة، وكل ما بقى منه جسده الممتلئ وخفة ظله.

يتحدث الشاب خالد بجة، عن كواليس المشهد الذي جمعه بالفنان محمد سعد، ماجد الكدواني، ومي عز الدين، وذلك بعد أن اختاره أحد المخرجين من خلال كاستينج لعمل الدور، على حد قوله لـ«الوطن»، «روحت اليوم ده من الصبح وكنت مرعوب من محمد سعد وبشوفه في التليفزيون بس، لاقيته هزر معايا وفكني خالص، واتفقنا سوا المشهعد هيطلع إزاي».

خالد بجة: كل ما أشوف نفسي أفطس من الضحك.. وحلمي أكون نجم كوميدي

ذهاب «بجة» للوكيشن التصوير كان في الصباح الباكر، وذهب لعمل بروفات، ولكنه تفاجأ بانتظار المشهد طويلًا، حتى الواحدة صباحا، لأن المشهد كان تصوير ليلي، «صورت المشهد وطلع بالشكل ده لأني كنت شبه متخدر ونفسي أنام، وكل لما أشوفه دلوقتي أفطس من الضحك على نفسي».

أكثر من عمل شارك فيه «بجة» قبل وبعد «اللمبي 8 جيجا»، حيث شارك في دور طفل خلال «درس خصوصي» ووقف أمام النجم حسن حسني الذي ضربه على طربوشه «كان عندي 5 سنين وفضلت أعيط وعيدنا المشهد كذا مرة»، وبعد مشهد ياسر الشهير، شارك في فيلم «الآنسة مامي» وجمعه مشهد كوميدي بالفنانة ياسمين عبدالعزيز،«فنانة جميلة وعضتني في المشهد وفضلنا نضحك».

يشتهر «بجة» في منطقته بالدور الذي قام به في الصغر، ولكنه يسعى أن يكون له حاضر قوي في التمثيل، خاصة أنه ينتمي لعائلة لديها أحد أشهر مكاتب الكاستينج في مصر وهي عائلة «بجة»، «بدرس في كلية تجارة جامعة القاهرة، ومستني أخلص دراستي وأرجع آخد كورسات تمثيل وأشتغل على نفسي عشان أكمل في حلمي اللي بدأته من وانا عندي 5 سنين، وأكون ممثل مشهور، ونفسي أول دور أمثله يكون مع الفنان الكوميدي محمد ثروت».