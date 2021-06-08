شروط وإجراءات الحجز.. أهم 15 معلومة عن مدينة «نور» الجديدة

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى، بداية الأسبوع الحالي، عن بدء فتح باب الحجز في مشروعها السكني الجديد «مدينة نور»، والتي تقع أمام العاصمة الإدارية الجديدة.

ويمكن للعملاء الراغبين في حجز الوحدات التقدم وزيارة الموقع الالكتروني https://ecommerce.tmg.com.eg/home للاطلاع على تفاصيل المشروع والوحدات المعروضة وحجزها إلكترونيا، وسداد مقدم الحجز «أون لاين»، كما سيتيح للعملاء التواصل مع فريق المبيعات بالشركة عبر تطبيق «زووم»، للإجابة عن أي استفسارات تتعلق بالمشروع والوحدة وطرق الحجز والسداد.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أبرز المعلومات الخاصة بالحجز والمشروع والأسعار والتسهيلات الخاصة لمشروع «مدينة نور» بحدائق العاصمة.

1- تسهيلات في السداد تطبق لأول مرة في السوق العقارية تصل مدتها إلى 15 عاما.

2- تبدأ أسعار المقدم أو دفعة حجز الوحدات بمبلغ لا يتجاوز الـ 37.900 جنيه.

3- تبدأ قيمة الأقساط من 3790 جنيها، ما يلبي تطلعات شرائح كثيرة من المجتمع.

4- يتم إنشاء المشروع على مساحة 5000 فدان.

5-يأتي المشروع بالشراكة بين المجموعة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

6- تتبنى «مدينة نور» تطبيق فكر المدن الذكية Smart Cities باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية وبنية تحتية متطورة من Fiber Optics.

7- توفير الإنترنت فائق السرعة وخدمة الواي فاي في جميع المناطق العامة والمناطق التجارية والخدمية.

8- توافر خدمات أمنية على أعلى مستوى من الدقة، من خلال أحدث أنظمة الأمان وكاميرات المراقبة CCTV وغرف التحكم بالمناطق كافة.

9- تبدأ مساحة الوحدات داخل المدينة من 68 مترًا وتصل إلى 240 مترا.

10- تبدأ مساحة الفيلات من 160 مترا، وحتى 400 متر.

11- أسعار البيع في «مدينة نور» أقل من الأسعار التي يتم البيع بها في مشروع مدينتي.

12- توفير وحدات سكنية لكل شرائح المجتمع.

13- فتح باب الحجز بداية من اليوم.

14- وجود عروض للمتقدمين للحجز خلال أول شهر، فالمواطن الذي يحجز أول أسبوع يحصل على خصم 5% من قيمة الوحدة، وفي الأسبوع الثاني خصم 4% وهكذا حتى نهاية الشهر.

15- راعى تصميم «مدينة نور»، أن تكون مدينة ذكية خضراء وآمنة، وسائل الانتقال داخل المدينة ستكون كهربية لتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة.