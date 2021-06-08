14 عملاً تتنافس فى مسابقة الفيلم القصير بـ«أسوان لأفلام المرأة»

تشهد مسابقة الفيلم القصير، خلال الدورة الخامسة من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، الذى يقام خلال الفترة من 24 إلى 29 يونيو الجارى، عرض 14 فيلماً، تشارك فى إنتاجها 15 دولة مختلفة.

وأوضح الناقد أندرو محسن، المدير الفنى للمهرجان، أن المسابقة تضم الفيلم المصرى «لما كان البحر أزرق» فى عرضه العالمى الأول، إخراج عمرو السيوفى وبطولة هبة عبدالغنى، ويمثل مصر أيضاً فى المسابقة فيلم «فراولة» فى عرضه العالمى الأول، سيناريو وإخراج منال سعد.

كما يعرض الفيلم السورى «عنها»، سيناريو وإخراج رباب مرهج، ويشارك من لبنان فيلم «جذور» فى عرضه الأول فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو سيناريو وإخراج ناى طبارة، وتشارك إسبانيا فى المسابقة بفيلم التحريك الوثائقى «أين كنت؟» فى عرضه الأول فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سيناريو وإخراج ماريا ترينور كولومير.

ومن المملكة المتحدة، يشارك فيلم «نيد وأنا» فى عرضه الأول فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من إخراج لورنا نيكسون براون، ويمثل فرنسا فى مسابقة الفيلم القصير «لا تنبس بكلمة»، فى عرضه الأول فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيناريو وإخراج إيلودى والاس.

ويعرض المهرجان أيضاً الفيلم التسجيلى الأرجنتينى «أسطح» فى عرضه الأول فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سيناريو وإخراج كريستينا موتا، كما يشارك أيضاً فى المسابقة فيلم «الخيول البيضاء، منجم الفضة»، وهو إنتاج مشترك مكسيكى أمريكى صينى، إخراج زيى يين، ومن ماليزيا يعرض فيلم «السحابة لا تزال موجودة» فى عرضه الأول فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو سيناريو وإخراج ميكى لاى.

ويعرض كذلك من الولايات المتحدة الأمريكية فيلم «الخطاب»، سيناريو وإخراج هايو هايو يان، ويعرض أيضاً فيلم «نقيض الأبدية» سيناريو وإخراج جوشوا جادى، من إنتاج ألمانيا والنمسا.