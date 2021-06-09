ليلى عز العرب عن مسرحية أبو العربي: سعيدة بالوقوف بجانب هاني رمزي

تشارك الفنانة ليلى عز العرب في مسرحية أبو العربي مع الفنان هاني رمزى وعدد كبير من نجوم الفن.

وعن مشاركة ليلى عز العرب للفنان هانى رمزى قالت إنها سعيدة للغاية، مضيفة، لـ«الوطن»: «شرف لي أن أشتغل مع فنان زي هاني رمزي».

وتابعت قائلة: «فنان كبير ومهذب ومحترم وغير كده موهوب بجد ليه حضور على المسرح والجمهور بيحبه وبيتفاعل معاه بشكل كبير».

وأوضحت عز العرب قائلة «وعلى المسرح أنا بكون سعيدة إن واقفة جنبه بيضحكني بالإيفيهات اللى بيقدمها وبنعرف يكون فيه كيميا ولينك بينا ودا بيخلى الممثل مرتاح على خشبة المسرح».

مسرحية أبو العربي

يذكر أن مسرحية أبو العربي هى بطولة هانى رمزى وليلى عز العرب وداليا البحيرى ومحمد جمعة وحجاج عبد العظيم وأحمد فتحى وعدد آخر من الفنانين وهي من تأليف محسن رزق وإخراج تامر كرم.

مسلسل الاختيار 2

أما عن آخر الأعمال التي شاركت بها الفنانة ليلى عز العرب فكان مسلسل الاختيار 2 والذي شاركت فى بطولته بجانب كريم عبد العزيز وأحمد مكى ورياض الخولى وماجد الكدوانى وإياد نصار وهادي الجيار وإنجي المقدم وبشرى وأسماء أبو اليزيد وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

وقدمت الفنانة ليلى عز العرب دور والدة الفنان كريم عبدالعزيز خلال أحداث المسلسل.