مغامرات نوال.. مسلسل كارتون مأخوذ عن رواية لـ تشارلز ديكنز «فيديو»

يعد الكاتب تشارلز ديكنز واحدا من عظماء الكتاب والروائيين الإنجليز وحول العالم، وتصدرت أعماله الأدبية الثقافة الإنجليزية على مدار سنوات لتصبح أعماله من أشهر وأهم الأعمال الأدبية الكلاسيكية حول العالم.

ونظرًا لما يحتويه أدب تشارلز ديكنز من واقعية شديدة وعبقرية موهبته في خلق شخصيات رواياته وقصصه التي تقترب إلى حد كبير من الواقع كانت دومًا محط أنظار العاملين في مجال السينما والمسرح لتقدم العديد من الأعمال الفنية المستوحاة من قصصه ورواياته وصولًا لمسلسلات الأطفال.

مسلسل كارتون مستوحى من رواية «متجر الفصول القديم» لـ«ديكنز»

عام 1979 عرض مسلسل الكارتون الياباني «مغامرات نوال» وهو العمل المقتبس من رواية تشارلز ديكنز «متجر الفصول القديم» وتم ترجمة المسلسل لعدد من اللغات ليتم عرضه في دول العالم بما فيها الدول العربية، وتم عرضه على مدار 26 حلقة حتى عام 1980.

تم دبلجة مسلسل «مغامرات نوال» إلى اللغة العربية في عام 1990، وحقق نجاحًا كبيرًا وسرد المسلسل قصة «نوال» فتاة مراهقة تعيش مع جدها السيد صابر والذي يدير متجرًا للتحف، وبعد إتمامه لقرض لا يمكنه من سداده، قررت نوال وجدها الفرار من المدينة والبحث عن والدة نوال التي تعيش في مكان ما في بريطانيا وتستمر الأحداث.

شارك في دبلجة النسخة العربية من المسلسل عدد من الفنانين العراقيين وهم إيمان حسين، مسافر عبدالكريم، ومن الفنانين المصريين عصمت محمود، نور الهدى صبري وفوزية عزت.

يذكر أن اليوم 9 يونيو هو الذكرى الـ151 لرحيل الأديب تشارلز ديكنز في عام 1870 بعدما أسهم في التراث الثقافي للإنسانية لشكل عام من خلال إبداعاته الأدبية والتي يتناولها القراء حول العالم حتى الآن.