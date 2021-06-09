كل ما تريد معرفته عن الأكاديمية الوطنية للتدريب: أهداف وبرامج وإنجازات

الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، هي إحدى توصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ، والتي تعتبر طفرة في مجال التدريب والتأهيل والتطوير في مصر، وجاءت ضمن اهتمامات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأهيل وتطوير وبناء الإنسان المصري.

الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، تحدثت مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أمس الثلاثاء، عن الأكاديمية والنجاحات التي حققتها وأبرز البرامج والخدمات التي تقدمها، مشددة على أن الأكاديمية ليست جهة للتوظيف ولا تقوم بتوظيف أو تعيين خريجيها.

معلومات كثيرة ذكرتها رشا راغب عن الأكاديمية وبرامجها وأهدافها وإنجازاتها، وأبرز ما ذكرته نرصده لكم كما يلي:

الخدمات التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب

كشفت رشا راغب أن الأكاديمية تقدم نوعين من النشاطات، أحدهم البرامج التي تتم بتكليفات رئاسية أو بتكليفات من رئاسة مجلس الوزراء، وذلك لتأهيل مواطنين سيلتحقوا بالعمل في الدولة أو سيتم ترقيتهم في وظائفهم أو سيسافروا لتمثيل مصر في الخارج، مشيرة أنه وقتها لا تضع الأكاديمية معايير واختبارات كشرط للقبول والرفض لكون الالتحاق بهذه البرامج بالتكليف.

وأوضحت أن الجزء الثاني يندرج تحت المدرسة الرئاسية للقيادة، وكل برامجها يكون الاختيار فيها بواسطة مسابقات مختلفة، وتخاطب فئات مختلفة ومتعددة كما يلي:

البرنامج الرئاسي لتأهيل للشباب للقيادة PLP

يستهدف الشباب من سن 20 لـ30 عاما ويتم الاختيار فيه عن طريق الاختبارات المختلفة والمقابلات الشخصية ويمكن قبول حديثي التخرج في البرنامج.

البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

ويستهدف هذا البرنامج موظفي الدولة من سن 30 لـ 40 عاما، ويتم الاختيار فيه بواسطة الاختبارات أيضًا، ويستهدف كافة موظفي أجهزة الدولة لتدريبهم وتأهيلهم.

البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة

ويستهدف هذا البرنامج الشباب الأفريقي، ويتم اختيارهم بعد الاختبارات اللازمة، وتم إطلاق هذا البرنامج إحساسًا بالمسؤولية تجاه أفريقيا وشبابها.

البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة

وهذا البرنامج سيتم إطلاقه قريبا، ويستهدف الأطفال من سن 15 لـ20 عاما، ويهدف لتعليم الأطفال ويشبه المعسكر الصيفي لتأهيل الأطفال وتثقيفهم.

البرنامج الرئاسي للمتفوقين

ويستهدف المتفوقين في المدارس والجامعات، ويوفر لهم فرص دراسية وبحثية في الخارج ويعمل على تطوير مهاراتهم المختلفة وسيتم إطلاقه قريبًا.

الإنجازات التي حققتها الأكاديمية الوطنية للتدريب

1- تدريب أكثر من 9500 شاب.

2- تدريب نواب المحافظين في كافة المحافظات.

3- خريجي الأكاديمية موجودين في جميع الهيئات القضائية بالكامل.

4- لدى الأكاديمية خريجين في دول أفريقيا من الشباب.

4- خريجي الأكاديمية في مختلف مكاتب التمثيل الدبلوماسي سواء مكاتب عمالية أو ثقافية أو إعلامية أو زراعية وغيرها.

5- التدريب في الأكاديمية لا يشمل فقط العاملين في الجهاز الإداري للدولة، ولكنه مفتوح بشكل أشمل وأعم.