وزير الإسكان يستعرض سبل تعظيم الاستفادة من أراضي الدولة

عقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً، لبحث سبل تعظيم الاستفادة من أراضي الدولة، واستغلالها بالشكل الأمثل، والتنسيق بين جهات الولاية المختلفة، من أجل حل التشابكات والتداخلات بين تلك الجهات، وذلك بحضور اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وممثلي وزارات الدفاع والزراعة والتنمية المحلية، وممثلي هيئات التنمية السياحية، والتنمية الصناعية، والتنمية الزراعية، ومسؤولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد وزير الإسكان، ضرورة وضع الأطر اللازمة لحماية أراضي الدولة من التعديات، ووضع العقوبات الرادعة للمتعدين، وفرض هيبة الدولة، واستيداء حقوقها، والتصدي بكل حزم وحسم للتعديات الواقعة على أراضي الدولة، وإزالتها، وذلك من أجل ضبط النمو العمراني، ومنع ظهور أي عشوائيات، وبما يتماشى مع النهضة العمرانية التى تشهدها ربوع الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.