البحرية الروسية تتسلم أول فرقاطة حربية قادرة على التخفي عن الرادارات بحلول 2022

أعلنت البحرية الروسية أن سفينة «ميركوري» (عطارد) الحربية التي يتم بناؤها في بطرسبورج كأول فرقاطة في البحرية الروسية تتفق تماما مع تكنولوجيات «ستيلز» للتخفي عن الرادارات، ستدخل الخدمة في سلاح البحرية الروسية بحلول عام 2022.

وأوضحت البحرية الروسية، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأربعاء، أن السفينة ستكتسب بعد إكمال بنائها شكلا خاصا مع وجود الحد الأدنى من الأبراج المدرعة والمنشآت البارزة، كما يُستخدم في السفينة أنواع من المواد المركبة وطلاء خاص يمتص الموجات اللاسلكية موزع على بدن الفرقاطة.

ومن المتوقع أن يتم تزويد الفرقاطة الشبحية بمدفع 100 ملم والمدافع الأوتوماتيكية عيار 30 ملم ومنظومة «ريدوت» للصواريخ المضادة للجو والطوربيدات المضادة للغواصات وصواريخ «كاليبر» المجنحة وأن تحمل الفرقاطة درونات على متنها. يشار إلى أن بناء أول سفينة شبحية من مشروع 20386 بدأ في 28 أكتوبر عام 2016 وأطلقت على الفرقاطة أولا تسمية «ديرزكي»، ثم تم تغيير تسميتها إلى «ميركوري» نسبة إلى السفينة الحربية الشراعية الروسية المشاركة في الدفاع عن شبه جزيرة القرم في الحرب الروسية الأوروبية أعوام 1854 – 1856.