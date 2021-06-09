الكاتب أحمد مدحت.. رحيل مفاجئ بعد 10 أيام من إصابته بكورونا

مازال الحزن مسيطرا على متابعي وأصدقاء وخطيبة الكاتب الشاب أحمد مدحت، أحد أبناء محافظة الإسكندرية، والذي رحل عن الحياة فجأة بعد أيام من إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حيث أصيب به يوم 29 مايو الماضي، وذلك وفقاً لما أعلنه عبر صفحته على «فيس بوك»، وأظهرت نتيجة المسحة التي أجراها أنه إيجابي، مطالبا متابعيه بالدعاء له، خاصة مع شدة الأعراض التي ظهرت عليه.

خطيبة الكاتب أحمد مدحت

ودونت آية عفيفي، خطيبة الكاتب الشاب أحمد مدحت، أمس منشورا هو الأصعب، أظهر حجم الصدمة التي تعيشها الفتاة التي كانت تربطها علاقة حب بخطيبها الراحل، حيث كان الكاتب دائما يتغزل في خطيبته ويعبر لها عن حبه أمام الجمهور مؤكدا على فرحته الكبيرة بخطبتهما.

وكتبت خطيبة الكاتب الشاب: «كلكم كذابين أحمد ما ماتش أحمد عايش هو قالي إنه مش حيسيبني أنتم بتكذبوا»، وهو ما أثار حزن جميع متابعيه، خاصة وأنهم على علم بعلاقته العاطفية بخطيبته ومدى حبه لها، مطالبين بالدعاء لهذه الفتاة الذي رحل عنها حبيبها وتركها، خاصة وأنه كان شخص مميز ومحبوب وطيب القلب، بحسب وصف أصدقائه.

أصدقاء الكاتب أحمد مدحت

وتحولت صفحات الكتاب والمدونين والأدباء على «فيس بوك»، إلى دفاتر عزاء لنعي الشاب الراحل أحمد مدحت، داعين الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته، بعد أن ترك خلفه أكثر من 800 ألف متابع عبر السوشيال ميديا، يأسفون لرحيله ويتذكرون آخر كلماته، ومواقفه التي دونها عبر حسابه.

جمهور الكاتب أحمد مدحت

وقام المتابعون للكاتب الراحل أحمد مدحت، بإحياء كافة المنشورات التي نشرها على السويشال ميديا في محاولة للتذكير بكلماته وتعريف الجمهور من هو الكاتب الراحل، والترحم عليه، وإحياءً لصفحته التي حاول كثيراً على مدار السنوات الماضية جذب أكبر عدد من المتابعين لها والترويج لكتاباته.

أعمال الكاتب الشاب أحمد مدحت

وقدم الكاتب الراحل أحمد مدحت للوسط الثقافي عملين، هما «بسكاليا»، في عام 2017، والعمل الثاني «التئام» في عام 2020.