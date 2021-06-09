ضبط طنين ونصف طن دقيق مدعم داخل مخبز في كفر الشيخ  

تحفظت مديرية التموين بكفر الشيخ، على طنين ونصف طن دقيق مدعم داخل مخبز بلدي يعمل مخالف لمواعيد العمل الرسمية، ووكر لتجارة الدقيق المدعم، قبل بيعه في السوق السوداء، بدائرة مركز دسوق.

جاء ذلك خلال حملة تموينية لمديرية التموين بكفر الشيخ، اليوم، بناءًا علي توجيهات المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، استمرت حتي الساعات الأولي من صباح اليوم، بإشراف عبد الفتاح جابر، مدير الرقابة التموينية، ضمت رضا داود، وحمدي النوساني، بالرقابة التموينية، لتحقيق أقصي درجات الرقابة علي المخابز والأسواق بدائرة مركز دسوق.

وكشفت الحملة قيام مخبز بلدي مدعم بمدينة دسوق، بالعمل في غير المواعيد الرسمية، بالمخالفة للقانون، وبتفتيش المخبز، تبين قيام مالكه بتجهيز المخبز استعدادًا للانتاج الفعلي في الساعة 8:30 مساءً، بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة.

كما تبين للحملة من خلال جرد كمية الدقيق الموجودة بالمخبز تبين قيامه بتجميع 34 جوال دقيق بلدي مدعم من حصة المخبز، لبيعها في السوق السوداء، بقصد الاستيلاء علي الدعم وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة من بيع تلك الكمية، وجري التحفظ علي الكميات المضبوطة، وإتخاذ اللازم قانونًا نحوه.

كما داهمت الحملة عقب ورود معلومات والتأكد من صحتها، وكرًا لتجارة الدقيق المدعم بقرية محلة أبو علي التابعة لمركز دسوق، وعُثرت على كمية من الدقيق البلدى المدعم المحظور تداوله خارج المخابز البلدية استخراج 82% تقدر بنحو 16 جوالًا زنة كل منها 50 كيلو، بفرض بيعها في السوق السوداء والتربح بغير وجه حق من أموال الدعم، وتحفظت الحملة علي المضبوطات، وتحرر محضر جنح أمن دولة طوارئ، وتولت النيابة العامة التحقيقات.