وكالة أمريكية: أفريقيا تعاني نقص حاد فى اللقاحات المضادة لكورونا

حذرت وكالة «أسوشيتدبرس» الأمريكية، من أن قارة أفريقيا تعد متأخرة في السباق العالمي لتطعيم المواطنين ضد كورونا بشكل مأساوي، ففي جنوب إفريقيا، التي يتواجد بها أكبر عدد من حالات الإصابة بالفيروس، يتم تطعيم 0.8٪ فقط من السكان بالكامل، وفقًا لتتبع عالمي تحتفظ به جامعة «جونز هوبكنز»، فيما لايزال مئات الآلاف من العاملين الصحيين في البلاد، وكثير منهم يواجهون الفيروس وجهاً لوجه كل يوم، وينتظرون حقنهم.

وفي نيجيريا، أكبر دولة في إفريقيا والتى يبلغ عدد سكانها أكثر من 200 مليون نسمة، يتمتع 0.1٪ فقط بالحماية الكاملة، وفي كينيا، التي يبلغ عدد سكانها 50 مليون نسمة، تعد أقل من ذلك.

واستدعت أوغندا الجرعات من المناطق الريفية لأنها لا تملك ما يكفي تقريبًا لمحاربة تفشي المرض في المدن الكبرى، ولم تقم تشاد بإعطاء لقاحها الأول حتى نهاية الأسبوع الماضي.

وهناك ما لا يقل عن خمس دول أخرى في إفريقيا لم يتم فيها وضع جرعة واحدة في الذراع، وفقًا للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن القارة الأفريقية التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة تواجه نقصًا حادًا في اللقاح، وتتزايد موجة جديدة من الإصابات في جميع أنحاء القارة السمراء.

وأضافت منظمة الصحة العالمية، الأسبوع الماضي، أن شحنات اللقاحات إلى إفريقيا توقفت تقريبا.

وأوضح مدير مركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا، الدكتور جون نكينجاسونج ، عالم الفيروسات الكاميروني الذي يحاول ضمان حصول بعض أفقر دول العالم على حصة عادلة من اللقاحات: «إنه أمر مقلق للغاية وفي بعض الأحيان محبط».

وفي المقابل، قامت الولايات المتحدة وبريطانيا بتطعيم أكثر من 40٪ من سكانهما بشكل كامل، مع معدلات أعلى للبالغين والأشخاص المعرضين لخطر الإصابة، بينما البلدان في أوروبا قريبة من أو تتجاوز نسبة الـ20٪.