مؤامرات الزمالك تعيد الفنان هشام إسماعيل لأضواء السوشيال ميديا

أثار الفنان هشام إسماعيل، حالة كبيرة من الجدل مساء أمس الثلاثاء، بسبب عدد من التصريحات الجريئة التي أدلى بها في أحد البرامج الرياضية.

من هو الفنان هشام إسماعيل؟

تحدث الفنان هشام إسماعيل عن نظرية المؤامرة وإيمانه بها، وأن هناك كثيرا مما يتعرض له نادي الزمالك، يحدث يتخطيط من النادي الأهلي.

اشتهر هشام إسماعيل مؤخرا بحبه الشديد للزمالك، وهو واحد من الفنانين المدافعين دائما عن النادي، والمتعصبين في حبه.

تزوج «إسماعيل» وهو في عمر الـ24 عاما، وأنجب ابنه الأكبر يوسف، لكنه انفصل عن زوجته وظل بعدها لمدة 10 سنوات بدون زواج.

وبعد ذلك، راودته فكرة الزواج مجددا، بعدما قابل الفنانة شيماء عبدالقادر، فقرر الزواج منها، وأنجب منها فتاة ورثت عنه الكوميديا، كشف عن ذلك خلال لقاء سابق له في برنامج «كلام ستات»، الذي يذاع على شاشة قناة أون إي.

تخرج الفنان هشام إسماعيل، في كلية التجارة، قسم إدارة أعمال بجامعة حلوان، وعمل موظفا في البنك لسنوات عدة، ثم شارك في عدد كبير من الأعمال الفنية، من بينها «طير أنت، والأبلة طمطم، ودعدوش، وضد الكسر، وحلوة الدنيا سكر، ورسايل».

وكان من أهم الأدوار التي شارك بها الفنان هشام إسماعيل وتركت بصمة عند الجمهور شخصية «فزاع»، التي قدمها في مسلسل الكبير أوي، وأيضا التي ظهر بها في مسلسل «أهو دا اللي صار»، وأيضا مشاركتة في مسلسل ذات.

آخر أعماله

يذكر أن آخر الأعمال الفنية التي قدمها الفنان هشام إسماعيل هو مسلسل أحسن أب، الذي شارك به في السباق الرمضاني الماضي، مع علي ربيع وهاجر أحمد وهالة فاخر، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج معتز التوني.