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«النواب» يستقبل وفداً فرنسياً رفيع المستوى.. «صور»

كتب:

محمد يوسف
03:41 م | الأربعاء 09 يونيو 2021
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

استقبل النائب كريم عبد الكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، واللواء أحمد العوضي، القائم بأعمال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، وفدا فرنسيا رفيع المستوى.

ويضم الوفد الفرنسى، فرانسوا دوما، رئيسة لجنة الدفاع والقوات المسلحة بالجمعية الوطنية الفرنسية، وجويندال رويار، نائب بالجمعية الوطنية الفرنسية، والوفد المرافق لهما، وذلك للتباحث والتنسيق المشترك حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والعلاقات المصرية الفرنسية.

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