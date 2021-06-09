لجنة لمعاينة منازل «بطا» المتضررة من التنقيب عن الاثار في بنها

وجّه المهندس على عبد الستار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها، إلى تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية لفحص المنازل المتضررة من أعمال الحفر والتنقيب بقرية بطا.

وقال المحاسب حسام عبده الرفاعي رئيس الوحدة المحلية ببطا التابعة لمركز بنها، إنه تم إخطار كافة الأجهزة المعنية ومجلس مدينة بنها بشأن واقعة التنقيب عن الآثار والحفر الذى تسبب فى تصدع أكثر من 10 منازل .

وأكد أن المعلومات المبدئية تتمثل في قيام ربة منزل تدعى «سامية.م.ع»، بمنطقة الجراب ببطا بالتعاون مع دجال بالحفر والتنقيب أسفل منزلها وعمل أنفاق للبحث عن الأثار مما تسبب في تصدع أكثر من 10 منازل .

وقال رئيس الوحدة المحلية ببطا أنه بتوجيهات من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والمهندس على عبد الستار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها تفقد المحاسب حسام عبده الرفاعى رئيس الوحدة المحلية ببطا التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية موقع العقارات المتأثرة بإعمال الحفر والتنقيب اسفلها بمنطقة الجراب ببطا .

والتقي رئيس الوحدة المحلية ببطا بإهالي المنطقة المتأثرة بالحفر واستمع إلى شكواهم وتفاصيل الواقعة، وقال إنه تم تشكيل لجنة فنية برئاسته وعضويه محمد عبد الغفار فنى التنظيم الذى أرشد عن الواقعة، وجرى إخطار غرفة العمليات بمجلس مدينة بنها وجارى اتخاذ الإجراءات بالتنسيق مع مركز شرطة بنها

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية تلقت بلاغات من أهالى القرية مساء أمس حيث قام الأهالى بتحرير محاضر بنقطة شرطة كفر الجزار، كما تلقت إخطارا من حسام عبده الرفاعي رئيس الوحدة المحلية ببطا بقيام ربة منزل بمعاونه دجال بالحفر والتنقيب أسفل منزلها وعمل انفاق للبحث عن الأثار مما تسبب في تصدع أكثر من 10 منازل وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها للنيابة للتحقيق.