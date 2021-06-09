175 ألف طن قمح رصيد صوامع الغلال بميناء دمياط

أعلنت الهيئة العامة لميناء دمياط مساء اليوم الأربعاء، أن أرصفة الميناء استقبلت 25 سفينة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 16789 طناً، تشمل 1839 طن مخلفات بنجر، و6900 طن رمل، و8050 طن فوسفات.

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وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41248 طناً، تشمل 1203 أطنان خشب زان، و4168 طن أبلاكاش، و1000 طن ذرة، و894 طن حمص، و18000 طن صويا، و7200 طن فول صويا، و8260 طن خردة، و523 طن قمح.

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بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 693 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات (بطاطس وبطاطا وفاصوليا وورق عنب وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (بصل وثوم وبرسيم وسمسم وشيح)، وفواكه (برتقال وعنب وفراولة)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والجزائر وهولندا وتايوان وإيطاليا وكوريا الجنوبية وسنغافورة وإنجلترا واليونان والهند وإندونيسيا وماليزيا والصين وألمانيا.

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وبلغ عدد الحاويات الوارد 221 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1840 حاوية مكافئة، فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 129352 طناً، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 46445 طناً، بإجمالي أكثر من 175 ألف طن، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4601 شاحنة .

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