توقعات طقس 72 ساعة.. «شديد الحرارة على القاهرة»

كشفت الهيئة العامة لـ«الأرصاد الجوية»، عن توقعاتها بشأن حالة الطقس، ودرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، خلال الأيام الثلاثة المقبلة، خلال الفترة من الخميس 10 يونيو حتى السبت الموافق 11 من الشهر ذاته.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» حالة الطقس، ودرجات الحرارة المتوقعة، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الطيران المدني، وتنبؤات حالة الطقس والأرصاد.

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها منذ قليل، عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس، إذ يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوبي سيناء والبلاد، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، معتدل على السواحل الغربية.

ويسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأكد الخبراء على أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 10 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 27.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 30.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 11 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 28.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 12 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 26.