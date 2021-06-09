خطبة الجمعة القادمة بعنوان «المفهوم الأوسع للصدقة»

حددت وزارة الأوقاف، عنوان خطبة الجمعة القادمة الموافق 11 يونيو 2021، «المفهوم الأوسع للصدقة»، ونشرت الوزارة خطبة الجمعة القادمة الاسترشادية للأئمة والخطباء للالتزام بموضوعها.

وجاء في خطبة الجمعة القادمة التي أعلنتها وزارة الأوقاف: «الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه العزيز: «إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم»، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فإن الإسلام دين البذل والعطاء، أمر بالصدقة وجعلها من أجل الطاعات وأعظم القربات، ووعد المتصدقين بالأجر العظيم.

نص خطبة الجمعة القادمة

واستشهدت بقول الله عز وجل في خطبة الجمعة القادمة: «آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، ويقول تعالى: «مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، ويقول نبينا «صلى الله عليه وسلم»: «ما تصدق أحد بصدقة من طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - إلا أخذها الرحمن بيمينه، وأن كانت تمرة، فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل.

وأضافت الوزارة في خطبة الجمعة القادمة: شرعت الصدقة طهرة للنفس من الأخلاق الرذيلة، ودفعا للشح والبخل وقسوة القلب، حيث يقول تعالى: «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ويقول نبينا «صلى الله عليه وسلم»: «إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين، وامسح رأس اليتيم»، كما أنها تدفع عن النفس خوف الفقر، ويقول نبينا «صلى الله عليه وسلم»: «ما نقص مال عبد من صدقة»، وبها يمحو الله تعالى الذنوب والآثام، يقول نبينا «صلى الله عليه وسلم»: «والصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار».

وأكدت خطبة الجمعة القادمة، أن مفهوم الصدقة في الشريعة الإسلامية واسع ومتنوع، فيشمل الصدقة بالمال وبغيره، ويقول نبينا «صلى الله عليه وسلم»: «على كل مسلم صدقة، قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق، قال: أرأيت إن لم يستطع؟، قال: يعين ذا الحاجة الملهوف، قال: قيل له: أرأيت إن لم يستطع؟، قال: يأمر بالمعروف أو الخير، قال: أرأيت إن لم يفعل؟، قال: يمسك عن الشر، فإنها صدقة»، ويقول «صلى الله عليه وسلم»: «تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمر بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة».