سفير فرنسا بالقاهرة: مصير أفريقيا لا يمكن تحديده أو تصوره بدون مصر

قال «ستيفان روماتيه» السفير الفرنسي لدى القاهرة، إن جزءا من مصير الدولة المصرية متعلق بأفريقيا، ومع دول أخرى مثل نيجيريا وجنوب أفريقيا تُعد مصر من الدول الكبرى في القارة الأفريقية، إذن فمصير أفريقيا لا يمكن أن يتحدد أو أن يتم تصوره من دون مصر، وتشارك مصر في العديد من الأعمال في أفريقيا، لا سيما في المجال الأمني.

وأضاف «روماتيه»، في لقاء خاص مع قناة «Extra News» الفضائية، الأربعاء، «يستدعيني في هذا المقام الجنود المصريين المشاركين تحت رعاية الأمم المتحدة في عدد من المهام في أفريقيا، ولا سيما في منطقة الساحل وفي مالي وفي دول أخرى»، كما أن مصر تساهم أيضًا من خلال شركائها في تنفيذ مشروعات كبرى في أفريقيا.

وأردف السفير الفرنسي لدى القاهرة، أن الدبلوماسية المصرية تتنامى في أفريقيا، وهناك حاليا حالة من التوتر حول السد الأثيوبي الذي دفع مصر للاهتمام بالشأن الأفريقي، ولقد ترأست مصر في العام الماضي الاتحاد الأفريقي وهي عضو في العام الحالي فيما يُسمى بالترويكا، وبالطبع تهتم فرنسا أيضًا بأفريقيا.

وأوضح السفير الفرنسي لدى القاهرة أن مصر دولة أفريقية كبرى، وهي أيضًا من ضمن الدول الكبرى في منطقة المتوسط وفي الشرق الأوسط، وفي سياق هذا الارتباط الوثيق لمصر بمصير أفريقيا، فإن فرنسا تأمل تدعيم تعاونها مع مصر حول مجموع الملفات الأفريقية، ومن هذا المنطلق، فإن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة باريس في 18 مايو حول تمويل الاقتصاديات الأفريقية كانت نافعة للغاية.