السفير الفرنسي بالقاهرة: زيارة مرتقبة لوزير الاقتصاد إلى مصر قريبا

قال السفير الفرنسي لدى القاهرة، ستيفان روماتيه، إن مصر عرضت على فرنسا الانضمام إلى منتدى غاز شرق المتوسط، وبالفعل أصبحت فرنسا عضوا فيه منذ يناير الماضي، بفضل المبادرة المصرية المهمة للغاية.

وأضاف «روماتيه»، في لقاء خاص مع قناة «Extra News» الفضائية، الأربعاء، أن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، سيجري زيارة إلى مصر خلال الأسابيع المقبلة، في الشهر الحالي، وهو يحمل معه عدة أهداف مهمة منها تعزيز وجود الشركات الفرنسية في مصر، حيث إن هذا الأمر حظى باتفاق الرئيسين عبدالفتاح السيسي، وإيمانويل ماكرون، من أجل المشاركة في تمويل المشروعات الكبرى اللازمة للتنمية في مصر.

التعاون في مجال المياه والطاقة

وتابع السفير الفرنسي لدى القاهرة، أن هناك تعاون بين مصر وفرنسا في مجالات النقل والمياه وتوزيع المياه والطاقة، وسيحمل الوزير عدة مقترحات تمويلية حتى تتمكن الشركات الفرنسية من المساهمة في تنفيذ المشاريع المقترحة بين البلدين.

وأوضح أن وباء فيروس كورونا أثر على المشروعات خاصة مع الإجراءات الوقائية الجديدة، والعزل المنزلي، وفرنسا اتخذت العديد من الإجراءات منذ ربيع 2020، إضافة إلى الإجراءات المتخذة أيضا في مصر، كلها أثرت على الاتصالات بين البلدين، حيث عُقدت العديد من الاجتماعات على المنصات الإلكترونية، وهذا أثر على تراجع تبادل الزيارات بين الجانبين.

وشدد على أن مصر تمثل أحد أقطاب الاستقرار النادرة في هذه المنطقة التي تنتابها العديد من الأزمات، لافتا إلى أنه من مصلحة أوروبا وفرنسا المساهمة في استقرار مصر وأمنها، ولتحقيق ذلك فإن التعاون بين القاهرة وباريس في المجال الأمني يعد أحد عوامل تحقيق هذا الهدف، وبالتالي طورنا على مدى سنوات تعاون واسع للغاية سيمتد إلى السنوات المقبلة بخصوص توريد عدد من المعدات اللازمة لتحديث أسلحة القوات المسلحة المصرية.