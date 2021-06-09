ألاعيب الإخوان تعكس مخاوفهم من فشل ذريع بالانتخابات في ليبيا «فيديو»

لم يترك تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، طريقا إلا وسلكه من أجل عرقلة المسار السياسي والحل السلمي في ليبيا، وإفشال الاستحقاق الانتخابي المقرر في ديسمبر المقبل، حيث يسعى التنظيم لعرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة عبر إثارة الجدل بشأن القاعدة الدستورية التي ستحكم الانتخابات، والدفع بقوة نحو انتخاب الرئيس عبر البرلمان، بدلاً من الاقتراع المباشر، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة «مداد نيوز»، على موقع «يوتيوب».

وذكر التقرير، أن المراقبين أكدوا أن ألاعيب جماعة الإخوان الإرهابية تعكس مخاوفهم من الفشل الذريع في الانتخابات جراء تضاؤل شعبيتهم وتآكل رصيدهم عند الناخبين، كما أن المراقبين رجحوا فشل مخطط تنظيم الإخوان لزرع عناصرهم في مختلف مؤسسات الدولة بسبب الوعي الشعبي بمخططاتهم، ووفق المراقبين يراهن تنظيم الإخوان على ملف آخر، وهو التمسّك ببقاء المرتزقة والمسلحين الأجانب في البلاد.

وأردف التقرير، أن جماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا حاليا تعمل بكل قوة على صناعة فتنة بين الجيش الليبي وحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي، وتشويه الجيش في الخارج، كوسيلة جديدة لتحقيق حلمها بتعطيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية حتى يتسنى لها إعادة ترتيب أوراقها لكسب أكبر قدر من المقاعد البرلمانية والانقضاض على منصب الرئيس.

وأكد التقرير، أن تسخير الجماعة أذرعها الإعلامية لتشويه القوات المسلحة ونعتها بألفاظ مجحفة لتعطيل إعادة بناء المؤسسة العسكرية، يأتي في ظل خطة طويلة الأمد تتضمن أيضا تشويه وإرهاب الشخصيات الوطنية، كما أن تمسك التنظيم ببقاء المرتزقة والميليشيات المسلحة يظهر وبشكل لا لبس فيه تحدي التنظيم للقرارات الدولية.