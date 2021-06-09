أسرة نور الشريف تقاضي سلسلة محال شهيرة بسبب «الحاج متولي»

بدأت أسرة نور الشريف تقاضي سلسلة محال شهيرة، لاستخدامهم مشهدا للفنان الراحل، خلال حملة إعلانية لهم، حيث أقامت الدعوى كل من سارة ومي نور الشريف، ومُدعية ثالثة، ضد الممثل القانوني لسلسلة المحال الشهيرة، وحددت المحكمة الاقتصادية، الأسبوع المقبل لنظر أولى جلسات موضوع الدعوى.

أسرة نور الشريف تقاضي سلسلة محال شهيرة

أسرة نور الشريف تقاضي سلسلة محال شهيرة، بسبب استخدام هذه السلسلة، لشخصية الفنان الراحل نور الشريف، أثناء أداءه دور البطولة في مسلسل الاجتماعي «عائلة الحاج متولي»، وبصوت مغاير لصوته، وذلك خلال إحدى الحملات الإعلانية لهم، للترويج لمنتجاتهم الغذائية.

دعوى قضائية

النزاع القضائي بين الطرفين لم يكن وليد اليوم أو حتى هذا العام، بل بدأ في شهر مايو العام الماضي، حين طلب محامي أسرة الفنان الراحل نور الشريف، في دعوى أقامها وكيلا عن ورثته، بانتداب أحد الخبراء المختصين بحقوق الملكية الفكرية، تكون مهمته الإطلاع على الإعلان التجاري الخاص للمحال المُدعى عليها، وبيان عما إن كان الممثل القانوني لهم، قد حصل على موافقة كتابية من ورثة الفنان الراحل نور الشريف «المُدعين» لاستغلال مشهده في مسلسل الحاج متولي، من عدمه، قبل عرضه في الحملة الإعلانية.

قانون 82 لسنة 2002

محامي أسرة الفنان الراحل نور الشريف، استند في الدعوى المقامة منه، للمادة رقم 155 من الكتاب الثالث بالقانون رقم 82 لسنة 2002، والتي نصّت على أن يتمتع فنانو الأداء وخلفهم العام «ورثتهم» بحق أدبي أبدي لا يقبل التنازل عنه أو التقادم، ويمكنهم ذلك من الحق في نسبة الأداء الحي أو المُسجل إلى فناني الأداء، كما يكون لهم الحق في منع أي تغيير أو تحريف أو تشوية فى أداء الفنان، وتباشر الوزارة المختصة هذا الحق الأدبى فى حالة عدم وجود وارث أو موصى له، وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المنصوص عليها فى هذا القانون.